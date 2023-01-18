年前發小紅包 陳其邁宣布高市要再增32處公托

農曆過年將至，高雄市長陳其邁今走訪前金公共托嬰中心發放兔年小紅包，陳其邁說，去年底高市公托數已達目標，共有53處，未來會再增32處。因應今年中央托育補助取消排富，市府加碼的準公托2000元補助，準公共保母1200元補助也取消排富。

陳其邁今天帶著市府兔年小紅包與幼童同樂，除了發放紅包，還和小朋友一起聽繪本。他說，今年過年比較早，原本育兒津貼都是在月底發放，但為了讓家長過好年、減輕負擔，這次提前到年前發放。今起家長就可以刷銀行本子確認津貼是否入帳。

陳其邁今早發放小紅包時神來一筆講了老鷹的冷笑話，他對著托育人員說，我來問你一個問題，答對了再拿紅包。他說「一隻老鷹是eagle，那兩隻老鷹呢？」旁邊有人立即說「兩gle！」市府發言人周璟瑜加碼問「市長，那你知道老鷹很冷叫什麼？答案是冰gle。」陳其邁笑著回答不出來，眾人看到市長被考倒十分逗趣。

陳其邁說，高雄今年起在托育補助部分，增加了準公托2000元補助，準公保母增加1200元補助，都是希望讓更多民眾敢生養。不管是托育人員待遇的提升、公托數目的增加、還有托育與相關的補助的增加，都希望能夠讓年輕的父母增加。過去生育補助和月嫂服務只能二擇一，陳其邁說，針對弱勢婦女，今年起也開放兩者可同步享有，希望能給弱勢族群更全面的照顧。