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高市學生安心餐食數位票卡加碼補助 新學期提高至65元
高雄市教育局今天表示，高雄自108年起推動「安心餐食」數位票卡，111學年度第2學期開學後額度將提高至65元，讓經濟弱勢學生在寒暑假、假日也能正常用餐，每年將有超過4000名學子受惠。
高雄市教育局於去年三月起與一卡通公司合作，率全國之先推動安心餐食數位票卡，將紙本餐食兌換券數位化，方便學生持卡兌餐。新學期開學後，除了安心餐食數位票卡補助由50元提高至65元，另原有的7-11、OK、全家便利商店、萊爾富四大超商外，再加入𡘙師傅、正忠排骨飯2家廠商共襄盛舉，其中教育局提高補助65元，以上合作廠商至少可兌換70元餐食，大幅增加學生餐食的選擇性，溫暖經濟弱勢孩子的心與胃。
高雄市安心餐食券透過票卡串接與媒合超商多媒體事務服務機台，於全台共1萬2500間店舖據點，提供兌餐服務，讓外出不在高雄的弱勢學生也能方便兌餐。
教育局長謝文斌表示，提升安心餐食數位票卡補助額度65元，學生可向合作廠商兌換70元餐食，更加滿足弱勢學生用餐需求；為讓學生能有更多元的兌餐選擇，教育局持續爭取更多合作廠商加入，以落實照顧經濟弱勢學生寒暑假、假日期間至少飽食一餐的教育政策目標。
教育局指出，安心餐食數位票卡設定方便，使用彈性，透過系統後台設定，能因應各校特殊情形與每日提供餐數進行設定，除攜帶與使用方便外，數位化安心餐食票卡取代紙本，也能達到環保減紙化目的。未來除了爭取更多合作廠商共同加入照顧弱勢學生寒暑假、假日期間的用餐需求外，也將透過學生使用安心餐食數位票卡，再延伸結合交通、小額消費等多樣化的服務，提升餐食數位票卡的功能、便利性，讓弱勢學生受到更多元照顧。
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