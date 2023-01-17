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點亮弱勢兒少腳下路 高雄燈塔與家扶基金會合作募款

中央社／ 高雄17日電

旗津高雄燈塔去年修繕完畢對外開放，成為觀光好去處，策展及經營團隊「雄本老屋」與家扶基金會合作，推出「許你個願望」公益募款暨展覽活動，盼點亮弱勢兒少腳下的路。

今天「許你個願望」公益募款啟動儀式，在佇立旗后山上的高雄燈塔前舉行，也有學童共襄盛舉，一起許下新年新希望，迎接春節到來。

雄本老屋規劃有限公司共同創辦人蕭定雄致詞說，高雄燈塔媒合在地青年品牌，向遊客述說旗津的美好，也透過文史策展認識燈塔歷史，連結產業與文化，創造不一樣旅遊體驗，這次與家扶基金會南高雄家扶中心合作，更是希望發揮燈塔號召力，為社會盡一份心力。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，高雄燈塔已逾百年，是高雄市定古蹟，也是高雄港相當重要設施，百年來幾乎不間斷指引著船隻往來，避免船隻迷航、觸礁，如今高雄燈塔仍然堅守崗位，透過這次公益募款活動，高雄燈塔更成為一道溫暖光芒，凝聚各界力量，點亮弱勢兒少腳下的路。

主辦單位指出，高雄燈塔以得天獨厚地理環境、旗津青創品牌進駐及豐富文史展覽，吸引許多遊客上山一覽高雄獨特港市風景，自去年修繕完畢對外開放，已成為高雄旗津熱門景點之一，假日遊客更絡繹不絕，成功帶動旗津觀光，成為高雄港區不可或缺景點。

迎接2023年的新年新希望，推出「許你個願望」公益募款暨展覽活動，即起遊客只要在高雄燈塔園區內買1杯咖啡，業者就捐出1元作為「扶幼基金」給家扶基金會南高雄家扶中心，幫助當地孩童順利就學成長。

主辦單位新聞資料說明，南高雄家扶中心旗津服務處自2011年起進駐旗津區，是少數仍在旗津服務的社福團體，除了經濟扶助，更透過與在地學校、社區合作，設計在地化服務內容，希望讓弱勢兒少、家庭有更好的成長環境，也透過服務的「在地化」，培養兒少對旗津的認同感。

燈塔 募款 家扶中心

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