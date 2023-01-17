高捷小港林園線軌道及機電工程順利發包 預計119年通車

高雄捷運小港林園延伸線軌道工程及機電系統統包工程評選結果陸續出爐，高市捷運工程局指出，軌道統包工程由「展群營造公司」承攬，機電系統工程由「新加坡科技電子公司」及「現代樂鐵公司」聯合承攬，小港林園延伸線的工程正式鳴槍起跑，預計119年通車營運

行政院去年9月核定小港林園捷運延伸線綜合規畫案，長度11.59公里，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，共設6座地下車站、1座高架車站，總工程費為533.11億元。

捷運局指出，為讓捷運小港林園線儘早施工，捷運局在基本設計審議階段同時準備招標作業，其中「RLT01標軌道統包工程」在111年11月上網公告招標，112年1月5日完成評選，展群營造公司為最有利標廠商。

另方面，「RLM01標機電系統（含能源調度中心）統包工程」在111年12月上網公告招標，112年1月16日完成評選作業，新加坡科技電子公司、現代樂鐵公司聯合承攬團隊為最有利標廠商。