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高雄燈塔帶起地方發展 營運團隊攜手家扶做公益

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄燈塔去年9月正式開放，是全台首座提供夜間參觀的燈塔。記者林品君／攝影
高雄燈塔去年9月正式開放，是全台首座提供夜間參觀的燈塔。記者林品君／攝影

高雄燈塔歷經整建，去年9月正式對外開放，不分平假日吸引國內外觀光人潮。營運團隊高雄港區土地開發有限公司，期望整建落成的旗津燈塔能加深與在地連結，攜手雄本老屋，今天在燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動，即日起至3月31日，遊客在園區消費一份餐點，主辦單位就會捐出1元給家扶中心，支持在地兒少與家庭。

高雄燈塔逾百年歷史，座落旗津旗後山上，是高雄市定古蹟，歷經2期興建工程，耗資約5千萬，去年9月正式對外開放，是全台首座開放夜間參觀的燈塔園區。

土開公司有感高雄燈塔不僅作為旗津代表性地標，更該擔負活絡地方、導引資源、連結在地人的角色，在歲末年終，攜手專擅文史資產活化的雄本老屋團隊，舉辦「許你個願望」公益募款活動，今天下午在高雄燈塔園區舉辦啟動儀式，與旗津在地服務超過10年的南高雄家扶中心合作，募款所得全數捐贈家扶。

南高雄家扶中心主任郭淑美說，家扶在高雄服務超過50年，看見旗津對社福資源的需求，因此2011年團隊進駐，開啟10多年來對在地兒少、家庭、教育等面向的扶助。他說，旗津雖然位處高雄市，生活文化、資源卻與其他地區有很大不同，他回想，過去還曾有孩子向他許願，希望能吃「麥當勞」，因為當時旗津一間麥當勞都沒有。

郭淑美說，旗津是匯聚文化歷史的場域，第一所公學校、西醫院在旗津，希望讓旗津的孩子看見家鄉的美好。他感謝航港局、土開公司與雄本老屋，活化高雄燈塔，舉辦公益活動，讓遊客來到旗津，能夠留下對旗津的支持，實現在地孩子的願望。

旗津國中校長黃火炎說，學校位處高雄市區，卻有68％的弱勢學生，幾乎等同偏鄉學校比例。他說，之前家扶向他提議認養學校孩子，他反問為什麼，家扶說「學校照顧好孩子，等於家扶照顧好孩子」。

黃火炎說，旗津國中志於激發孩子潛能，曾有4歲被診斷學習障礙的孩子，8歲媽媽離開他，他備受挑戰的生命，在學校的教導與鼓勵下，創作成一首詩「我在圓錐底下想你」，文學比賽獲獎。他表示，孩子潛力無限，透過家扶資源挹注，才能更自由飛翔。

策畫「許你個願望」活動的雄本老屋說，團隊與土開公司合作營運高雄燈塔園區，期望園區作為帶起地方發展的據點，吸引青年回鄉、加強在地連結。這次公益活動雖然只到3月底，但活絡地方是團隊一路走來的核心理念，會持續為旗津開拓可能性，讓旗津厚實、珍貴的文化歷史被看見。

高雄港區土地開發有限公司，攜手雄本老屋，今天在高雄燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動。記者林品君／攝影
高雄港區土地開發有限公司，攜手雄本老屋，今天在高雄燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動。記者林品君／攝影
高雄港區土地開發有限公司，攜手雄本老屋，今天在高雄燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動。記者林品君／攝影
高雄港區土地開發有限公司，攜手雄本老屋，今天在高雄燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動。記者林品君／攝影
高雄港區土地開發有限公司，攜手雄本老屋，今天在高雄燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動。記者林品君／攝影
高雄港區土地開發有限公司，攜手雄本老屋，今天在高雄燈塔園區舉辦「許你個願望」公益募款活動。記者林品君／攝影

燈塔 團隊 老屋

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