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澎湖冬之訪古季遊程 感受傳統不同風貌

中央社／ 澎湖縣17日電

觀光局澎湖國家風景區管理處推出「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊活動，踩線團今天實地體驗漁村傳統敲魚餔乾與製作肪片龜，覺得好玩有趣，留下深刻印象。

觀光局澎管處發布新聞指出，今年四季遊程包括有「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」，「冬之訪古季」等，其中「冬之訪古季」自2月25日至3月26日的每星期六推出。

澎管處表示，「冬之訪古季」活動，包括有「北環線尋幽秘境」及「湖西＋南環線－農漁村體驗」，遊客可走訪百年古厝聚落、探索軍事史蹟、文化遺跡及特色廟宇、農漁村手作體驗等景點，踩線團今天享受澎湖冬季的美及獨特魅力外，還實地體驗漁村傳統敲魚乾餔與製作肪片龜，留下深刻印象。

澎管處指出，遊客參加「冬之訪古季」活動，除憑機、船票獲贈「麵線」或「花生酥」等名產外，搭配集章或打卡活動，可獲「金幣」及參加摸彩；澎湖機場旅遊服務中心則有「冬遊澎湖元宵樂」互動遊戲，除可領取精美小禮物，也有集章活動可抽液晶電視等33項獎品。

澎湖 觀光局 國家風景區

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