高市啟用可移動式紙錢專用環保金爐 廢熱可回收再利用

高雄市政府為維護市民空氣品質並兼顧民間信仰，減少因露天焚燒紙錢造成空氣汙染，今天啟用兩座可移動式紙錢專用環保金爐。「平安」金爐位於南區資源回收廠，「如意」金爐位於仁武垃圾焚化廠。

高雄市環保局長張瑞琿表示，每座金爐每年可焚燒處理1100公噸紙錢，年度總處理量能達2200公噸紙錢，足以負荷高雄市平日金紙、農曆春節、清明節及中元節三大節日金紙量。且經防制設備處理後，兩座金爐年空游總排放量包含粒狀汙染物、氮氧化物、硫氧化物及一氧化碳，比較未經空汙淨化處理的9.36公噸，可大幅降為1.02公噸。

張瑞琿強調，「平安」及「如意」金爐，除以仿貨櫃型式之的移動式設計，增加處理機動性；空氣汙染防制設備後端設置旋風集塵器搭配耐高溫陶瓷濾管設計，使汙染排放降低具高成效；更跨領域結合讓環保金爐產生的廢熱可進行回收再利用，供爐區內簡易設備發電。這三大設計結合獨領全國金爐淨化空氣及環保節能成效。爐區範圍內相關消防設施、24小時監視系統、24小時熱感應顯像溫度監測等亦規畫完善，以落實工安要求。