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金門民宿旅遊發展協會理事長交接 陳福海到場傾聽民意

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣民宿旅遊發展今天舉行理事長交接典禮，金門縣長陳福海特別前往祝賀，並與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣民宿旅遊發展今天舉行理事長交接典禮，金門縣長陳福海特別前往祝賀，並與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金門民宿旅遊發展協會日前選出第十屆理事、監事，由「念念金門」負責人蘇莉云當選新任理事長，今天交接，金門縣長陳福海也到場致意，期許蘇與縣府未來能加強合作，再創觀光產業巔峰。

這項民宿旅遊發展協會的交接典禮今天在念念金門民宿舉行，陳福海特別提早半小時到場跟業者聊天，傾聽大家的意見，包括觀光處長張瑞心及業務科長陳宣宇也在場陪同。

陳福海表示，民宿是金門觀光產業的核心，縣府會全力支持民宿協會，並提供公部門資源，盡力來協助業者推廣行銷並帶動地區觀光產業發展發光發亮，為疫情後的金門，開創更美好的觀光榮景。最後，他也感謝卸任理事長鄭秀娜對金門觀光的付出，期許新任蘇理事長能有嶄新表現。

蘇莉云表示，很榮幸接任民宿協會第十屆理事長，與堅強的團隊一起努力，協會未來將持續與縣府一同推動提升民宿業者服務品質計畫，並安排更多元的培訓課程，讓地區民宿業者有機會可赴台觀摩學習，同時建立良好的經驗傳承管道，培養人才庫及喚起會員的熱情，提升金門觀光的深度與質感。

張瑞心提到，感謝鄭秀娜前理事長任內的付出，在新冠肺炎疫情期間，旅宿業者首當其沖，在鄭理事長率領團隊下，協助縣府順利完成連續2年之紓困課程，同時更在疫情趨緩之際移師金門辦理「2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」，為疫後金門觀光發展奉獻良多。

第十屆金門縣民宿旅遊發展協會理監事如後：

理事長：蘇莉云「念念金門」。

理事：鄭秀娜「珠山娜一家」、蔡坤衡「金門渡假行館」、洪南遜「一家門」、韋燕群「談古說金」、翁明堂「梅子綠」、王芳堃「金鑰匙旅店」、羅伈媁「YOUNG民宿」、許燕輝「許家莊園」、陳淑美「達美樂」、李卓翰「雲峰精品文旅」。

常務監事：許曉明「好宿」。監事：曾秀玉「永耘枋」、薛素玉「金門好朋友」。

金門縣民宿旅遊發展今天舉行理事長交接典禮，金門縣長陳福海特別前往祝賀，並致贈賀匾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣民宿旅遊發展今天舉行理事長交接典禮，金門縣長陳福海特別前往祝賀，並致贈賀匾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣民宿旅遊發展今天舉行理事長交接典禮，金門縣長陳福海特別提前半小時到場跟業者寒暄，傾聽大家的建議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣民宿旅遊發展今天舉行理事長交接典禮，金門縣長陳福海特別提前半小時到場跟業者寒暄，傾聽大家的建議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天到戀戀金門民宿參觀，對於內部裝修與人性化的貼心設計，大表肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天到戀戀金門民宿參觀，對於內部裝修與人性化的貼心設計，大表肯定。記者蔡家蓁／攝影

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