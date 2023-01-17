逆光駕車摔落大排水溝 駕駛被拋出幸無大礙
屏東一名65歲張姓女子本月14日晚上5時許，行經枋寮鄉太源路段，疑因黃昏逆光影響視線，擦撞右側水泥護欄，導致車輛跌落路旁大排水溝內，警方、消防獲報派員到場搶救，駕駛臉部、四肢擦挫傷，沒有酒駕，確切肇事原因有待後續調查釐清。
警方指出，65歲張姓女子14日晚上5時28分左右，獨自駕駛返家，行經枋寮鄉太源路段時，疑似因前方黃昏逆光影響視線，為閃躲摩托車擦撞右側水泥護欄，整輛車側翻跌落太源國小前大排水溝內。
現場未波及其他路過人車，張女被拋出車外，僅臉部、肢體些微擦挫傷沒有大礙，張女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
警方提醒，駕駛人行車如遇清晨、黃昏逆光，務必減速慢行，減少交通事故發生。
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