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因應2050淨零碳排 「50淨零解方聯盟」今午成立

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市環保局長張瑞琿（前排左一） 頒發CER 碳權憑證給JO Model時尚香氛品牌企業主（右）。記者劉學聖／攝影
高市環保局長張瑞琿（前排左一） 頒發CER 碳權憑證給JO Model時尚香氛品牌企業主（右）。記者劉學聖／攝影

因應全球2050淨零碳排趨勢，繼高雄市政府攜手中鋼、中油等大企業成立「淨零大聯盟」後，由民間21家中小微型企業自主性發的「50淨零解方聯盟」今天也宣布成軍，打團體戰共同解決「碳焦慮」。

「50淨零解方聯盟」今午在高雄市國際會議中心宣布成立，為台灣首創ESG碳中和淨零轉型聯合國標準的領航隊，高市企業代表永續合作夥伴網路FSPN聯盟南區總會長謝伯彬說，聯盟北中南目前有100個成員，南區有30個，聯盟主要是搭建平台，輔導中小微型企業找到快速、安全且正確的路減少排碳，相關中小企業明年一年內可望能減少碳排量達1萬噸。

加入聯盟的21家南區企業主，包括JO Model時尚香氛品牌、護全禪心國際、彌羅港水產等，謝伯彬表示，全球2050要達到淨零碳排目標，目前有不少中小企業主，身陷「碳焦慮」之中，50淨零解方聯盟盼能整合產官學界，協助企業及上下游夥伴達到淨零排放目標。

與會頒發聯合國CER碳權憑證給企業禮的高市環保局長張瑞琿表示，CBAM（碳邊境調整機制）今年起就會計算產品的碳足跡，2027年開徵碳 ，不管是鋼鐵、石化或其他小型企業都需有碳盤查機制，把產品的碳足跡計算出來，以備未來的碳交易。

她表示，氣候變遷因法修正草案今年元月10日已三讀過，台灣明年會公告碳費的計算，高雄排碳量居六都之最，未來高雄能否成為一個碳權中心，須靠企業一起努力。不少企業因不知如何因應碳盤查而焦慮不已，如有問題可隨時到高市淨零辦公室尋求協助。據統計，高雄首階段已有51家企業完成碳盤查，今年續有44家會安排說明會。

「產業發展與淨零碳排息息相關」，高市經發局長廖泰翔說，不論歐盟的CBAM，或美國的CCA，在接下來的3到5年都會做試營運，將影響到各行各業。目前國內訂立2050淨零碳排的目標，高市府也推地方法規，希望2030年起每10年能減碳30%，市府樂見在地企業響應，除「淨零大聯盟」攜手上下游產業鏈共同協會，也盼中小企業自主響應，透過碳盤查，碳捕捉、碳交易等方式同協作，達到2050淨零碳排目標。

南部21家中小企業自主性加入50淨零解方聯盟。記者劉學聖／攝影
南部21家中小企業自主性加入50淨零解方聯盟。記者劉學聖／攝影
50淨零解方聯盟今午成軍，右起是高市環保局長張瑞琿、聯盟南區會長謝伯彬、高市經發局長廖泰翔。記者劉學聖／攝影
50淨零解方聯盟今午成軍，右起是高市環保局長張瑞琿、聯盟南區會長謝伯彬、高市經發局長廖泰翔。記者劉學聖／攝影

聯合國 足跡 高雄市

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