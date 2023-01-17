高捷小港林園線軌道與機電標評選 工程鳴槍起跑

高捷小港林園線計畫是高市府加速推動軌道建設4線齊發最後一塊拼圖。完成RLT01標及RLM01標招標評選，正式宣告工程鳴槍起跑，接續將辦理設計施工，預訂民國119年通車營運。

高雄市政府捷運工程局今天新聞稿表示，為加速小港林園線推動，市府團隊在全案綜合規劃作業階段同步啟動基本設計作業；行政院去年9月核定綜合規劃後，隨即同步提送基本設計資料至交通部進行審議，工程會並於今年1月同意核列總工程建造經費533.11億元。

為讓捷運小港林園線儘早施工，捷運局在基本設計審議階段開始著手招標作業。其中「RLT01標軌道統包工程」去年11月上網公告招標，本月5日完成評選作業，評選「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。

「RLM01標機電系統(含能源調度中心) 統包工程」去年12月上網公告招標，本月16日完成評選作業，評選「新加坡科技電子有限公司/現代樂鐵股份有限公司」聯合承攬團隊為最有利標廠商。

捷運局表示，小港林園線計畫是高雄市長陳其邁加速推動軌道建設4線齊發「最後一塊拼圖」。完成RLT01標、RLM01標招標評選正式宣告工程鳴槍起跑，接續將辦理設計施工，預訂119年通車營運。未來小港林園線完成後將延伸高捷紅線，擴大高雄都會區捷運路網服務範圍，提供更優質大眾運輸服務。