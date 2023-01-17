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屏縣春節體貼民眾服務不打烊 路邊停車除夕到初三免費

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府春節期間，體貼民眾服務不打烊，路邊停車除夕到初三免費。記者張已亷／攝影
屏東縣政府春節期間，體貼民眾服務不打烊，路邊停車除夕到初三免費。記者張已亷／攝影

過幾天就是春節連假，屏東縣推出「體貼民眾，安心過年」服務，路邊停車自除夕到初三免費，因應年節人潮，各局處服務不間斷；縣長周春米表示，春節活動滿檔，團隊服務不打烊，「屏東精彩多一度，屏東熱情多一度，服務也多一度」。

縣長周春米說，春節期間將持續照顧弱勢族群，提供全人關懷服務，警方、消防嚴陣以待，把關治安、守護民眾生命財產安全，若民眾發現汙染情事，務必立即通報，「公部門跟民間齊心協力維護環境，讓大家乾淨過好年」。

民眾最關心的交通資訊，在公共運輸部分，屏東公車比照假日班表營運，小黃公車除夕到初五停運，復康巴士需提前預約。停車收費部分，屏東路邊停車格以及縣府管轄無柵欄停車場，自除夕到初三免費停車。

交旅處表示，民眾可下載「屏東GO好玩」APP，可立即查詢景點、交通最新資訊。

屏東縣政府全球資訊網「2023春節服務不打烊專區」，提供垃圾清運、門診時間、館舍開放、景點活動等資訊，或可撥打縣府便民服務專線1999諮詢。

屏東縣政府春節期間，體貼民眾服務不打烊，路邊停車除夕到初三免費。記者張已亷／攝影
屏東縣政府春節期間，體貼民眾服務不打烊，路邊停車除夕到初三免費。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 春節 除夕

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