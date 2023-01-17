屏縣春節體貼民眾服務不打烊 路邊停車除夕到初三免費
過幾天就是春節連假，屏東縣推出「體貼民眾，安心過年」服務，路邊停車自除夕到初三免費，因應年節人潮，各局處服務不間斷；縣長周春米表示，春節活動滿檔，團隊服務不打烊，「屏東精彩多一度，屏東熱情多一度，服務也多一度」。
縣長周春米說，春節期間將持續照顧弱勢族群，提供全人關懷服務，警方、消防嚴陣以待，把關治安、守護民眾生命財產安全，若民眾發現汙染情事，務必立即通報，「公部門跟民間齊心協力維護環境，讓大家乾淨過好年」。
民眾最關心的交通資訊，在公共運輸部分，屏東公車比照假日班表營運，小黃公車除夕到初五停運，復康巴士需提前預約。停車收費部分，屏東路邊停車格以及縣府管轄無柵欄停車場，自除夕到初三免費停車。
交旅處表示，民眾可下載「屏東GO好玩」APP，可立即查詢景點、交通最新資訊。
屏東縣政府全球資訊網「2023春節服務不打烊專區」，提供垃圾清運、門診時間、館舍開放、景點活動等資訊，或可撥打縣府便民服務專線1999諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言