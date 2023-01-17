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走訪金門縣內國小 陳福海指示各校盤整資源發展特色

中央社／ 金門縣17日電

金門縣長陳福海這2天走訪金湖國小及多年國小表示，縣府財政吃緊，鼓勵各校盤整資源，善用中央補助預算，提升金門教育軟硬體的質與量，並指示各校善用區位資源、發展特色亮點。

金門縣政府教育處發布新聞稿表示，陳福海今天在多年國小校長張志猛陪同下，巡視校園，關心進行中的幼生活動室工程，勉勵要將環境建置完善，做好適切規劃，提供小朋友更安全、更多元學習空間，不要造成閒置浪費。

此外，陳福海昨天走訪金湖國小時表示，在縣府財政吃緊考量下，必須重新思考「開源節流」，在兼顧現有社會福利前提下，開拓新的財政收入來源，把錢花在刀口上；他鼓勵各校盤整資源，善用中央補助預算藉以提升金門教育軟硬體的質與量。

隨著108課綱的逐年實施，陳福海說，這波教育新浪潮正撼動教育現場，從過去「每所學校都一樣，每個學生都上相同的課」，變成「每個學校都不一樣，以學生為中心，各校發展校訂課程」，指示各校應善用各自的區位資源，著重發展特色與亮點，讓學子從課程中培養核心素養，在自主學習路上培養出適應未來的國際公民。

陳福海表示，各項學校特色的發展，要結合各地方特性，千萬不要有因人設事的情形發生，要有永續經營概念，讓金門的教育可以越來越好。

針對金湖國小新建幼兒園一案，校長陳為信說明，因校內空地有限，以及因應2歲幼生入學政策，預估幼兒園班級數將會增加，在校外另覓空地興建現代化幼兒園，目前已完成地目變更、私有地價購及先期規劃案。

陳福海同時參觀金湖國小一期校舍聯合辦公室，表示不論是未來新建幼兒園或校內目前既有工程，都可借鏡新加坡工安標準，除了規劃美觀實用的現代化校舍，工區所有人員的安全、圍籬的架設，以及工區內周遭環境維護清理，都必須高規格處理。

陳福海 金門 幼兒園

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