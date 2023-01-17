塔山電廠陪獨居老人採買年貨 一條龍服務讓長輩超感動

金門年節拜拜很多，不少老人家對於採辦年貨都相當頭痛。塔山發電廠、台電金門區營業處、核能除役及選址溝通中心今日特別舉辦「塔山發電廠銀髮關懷-採購年貨活動」，陪伴轄區70位關懷對象購買年貨等生活必需品，電廠的志工不只出車幫忙載送長輩，還陪同採購打包，並運送回家，「一條龍」的貼心服務，讓老人家都很開心感動。

今天的採辦年貨活動，塔山電廠出動80多位員工與志工陪同老人家到家樂福採買，志工也不時的給老人家做衛教宣導，提醒最近疫情嚴峻，要帶好口罩；另外，也提醒老人家平日的養生與用電省電撇步，讓老人家笑開懷，陪伴長輩們渡過溫馨的時光。

塔山電廠廠長楊清煌表示，他們每逢重要年節，包括端午節、中秋節及春節前，都會到入社區協助電廠所在地的金水里、夏興、后園及東林社區等地進行關懷，此次則是陪獨居老人一起採辦年貨，讓他們感受到年節氣氛，這也是顯示台電用心經營，走入地方，關懷地區人文，除了穩定供電外，也與用戶站在一起。

據了解，金門位處離島，年輕人大多離開家鄉至大都市就業與發展，家中僅留長輩獨自生活，除了用電安全觀念不足，也難自理電器損壞之修繕問題，造成生活上諸多不便與安全威脅，塔山發電廠自104年起開始辦理銀髮關懷公益系列活動至今。