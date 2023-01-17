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響應捐血 金門真善美聯誼會娘子軍出錢出力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天在金湖鎮新市籃球場舉行最後一場，民眾到場熱血響應。圖／讀者提供
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天在金湖鎮新市籃球場舉行最後一場，民眾到場熱血響應。圖／讀者提供

金門縣政府及台北捐血中心共同舉辦的「捐血有愛、愛在金門」捐血活動，今天在金湖鎮新市籃球場溫暖登場，吸引不少熱血民眾到場參與，大家都一一捲起袖子，捐出熱血、傳送愛心，盼為血庫帶來挹注，也響應「捐血一袋、救人一命」的快樂。

包括衛生局副局長李金治、金湖鎮長陳文顧、救國團金門縣團委會主任委員陳金福、真善美聯誼會會長洪慧玉暨全體會員也前往共同響應，天氣雖冷卻抵擋不了大家的愛心與熱情。

救國團金門縣真善美聯誼會會長洪慧玉表示，「捐血一袋，救人一命！」她輾轉得知金湖鎮捐血活動缺乏相關營養品等物資，在救國團金門縣團委會總幹事陳林淳與主委陳金福的大力支持下，該會的委員們並捐贈自家企業產品，以增加營養品暨相關物資的豐富度，共襄盛舉。

洪慧玉也指出，此次捐血活動並由該會委員與地區企業共同捐贈物資和營養品，包含陳金福貢糖捐出150份貢糖、馬家麵線150份麵線、太武山一條根150份藥膏及貼布、顏家蜜餞150份蜜餞等；真善美聯誼會則是捐贈150份牛奶、蛋糕、麵包等物資，並將所有營養品物資匯集成一袋，贈予熱情捐血的民眾，除為捐血民眾補充營養，也盼能在寒冷的冬日裡為大家帶來溫暖，更希望讓愛在金門蔓延，也祝福捐血活動能獲致圓滿豐碩成果。

金湖鎮長陳文顧指出，每年逢年節前後，容易發生血源短絀的狀況，農曆年節假期長，再加上天氣寒冷，感冒民眾多，捐血的人數大幅減少，目前血源勸募受到重挫；他並呼籲鄉親好友，大家用實際行動捐熱血挺醫療，體現「施比受更有福」的真諦，讓無私的愛傳遞下去，生生不息。

「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天在金湖鎮新市籃球場溫暖登場，軍民到場響應。圖／讀者提供
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天在金湖鎮新市籃球場溫暖登場，軍民到場響應。圖／讀者提供
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天在金湖鎮舉行最後一場，真善美聯誼會會長洪慧玉暨全體會員也前往共同響應。記者蔡家蓁／攝影
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天在金湖鎮舉行最後一場，真善美聯誼會會長洪慧玉暨全體會員也前往共同響應。記者蔡家蓁／攝影
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天登場，金門真善美聯誼會會長洪慧玉暨全體會員前往參與。記者蔡家蓁／攝影
「捐血有愛、愛在金門」捐血活動今天登場，金門真善美聯誼會會長洪慧玉暨全體會員前往參與。記者蔡家蓁／攝影

捐血中心 金門 救國團

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