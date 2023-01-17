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今年第一撞！轎車疑違規右轉撞上行駛中的高雄輕軌列車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年第一撞，一輛轎車違規右轉與正通行路口的輕軌列車發生擦撞。圖／高捷公司提供
今年第一撞，一輛轎車違規右轉與正通行路口的輕軌列車發生擦撞。圖／高捷公司提供

高雄輕軌今天發生開第一起擦撞事故，一輛轎車從成功路右轉復興路，轉彎時與當時正通行路口的輕軌列車發生碰撞，司機員在事故發生後緊急停車，所幸沒有乘客受傷。高捷公司指出，事故發生後輕軌一度停駛，已於下午3點6分恢復正常運轉，初步研判是汽車未遵守交通號誌釀禍。

今天下午2點42分，高雄輕軌列車在C7軟體園區與C6經貿園區站間下行方向行駛，一輛輛車行駛在成功路上，在復興路口準備右轉，疑似未遵守交通號誌燈號擦撞行駛中的輕軌列車左側車身。

高捷公司指出，此起事故造成輕軌列車的第一扇車門局部損傷，事故發生時司機員緊急停車，立即回報行車控制中心，確認乘客未受傷，清車後引導乘客至C7車站候車，事故發生後輕軌暫停行駛，直至下午3點6分恢復正常運轉。

高捷說，此起擦撞事故是今年第1件，呼籲用路人在行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，不要違規搶快，以免發生事故。

高雄輕軌

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