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高雄最長斜坡滑梯 大坪頂坪鳳特色遊戲場啟用

中央社／ 高雄17日電

位於「高雄後花園」大坪頂地區的坪鳳公園特色遊戲場，以「鳥語樹」為主題，打造翱翔山林、展翅飛翔遊戲空間，還有高8公尺、長22公尺全高雄最長的斜坡溜滑梯，今天啟用。

高雄市政府工務局今天透過新聞稿指出，坪鳳公園位於被譽為「高雄後花園」的大坪頂地區，屬鳳山丘陵餘脈，地勢高視野廣，可遠眺小港風貌也能欣賞機場飛機起降；且鄰近熱帶植物園，擁有豐富多元的植物與生態環境，也是許多鳥類的重要棲息地，可說是高雄市中心的生態寶庫。

工務局耗費約新台幣1500萬元打造面積約為0.25公頃的特色遊戲場，以「鳥語樹」為主題，飛翔、過境、暫棲居所及山林等為意象，打造翱翔山林、展翅飛翔遊戲空間，今天正式啟用。

遊戲場設計配合丘陵斜坡地形，以樹屋主題打造遊具，並結合高8公尺、長2公尺全高雄最長的斜坡溜滑梯，讓小朋友在林木之中體驗飛翔騰挪的恣意快感；樹屋主題遊具以鑽籠串連，打造斜坡上的夢幻城堡，滿足每個小小冒險家的探索雄心。遊戲場也用各種鳥類妝點巧思，讓孩子在遊玩同時認識在地生態。

遊戲場採分齡分區設計，有適合孩童的幼幼遊戲區、蹺蹺板、轉杯區、樹屋滑梯區，也有同樂的鳥巢鞦韆區、成人體健區等，提供抓握攀爬、擺盪、滑溜、大腦刺激、肢體伸展等功能，讓孩童透過合作、思考、挑戰等方式學習如何克服困難。同時也配合地形設置草捲遊戲區，結合自然地景與天然材質，讓孩子們盡情奔跑、攀爬，也欣賞小港夕景。

養工處說明，坪鳳公園遊戲場以無障礙精神打造全區動線，可以讓輪椅使用者自在於遊戲場內活動，同時也設置多樣體健設施及座椅，並栽植了多樣的大型喬木，打造大坪頂斜坡上的親子公園。

溜滑梯

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