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因應物價上漲 高雄弱勢兒少餐券面額增加10元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年寒假起，高雄市兒少餐食券的面額從每張70元調漲至80元。圖／高市社會局提供
今年寒假起，高雄市兒少餐食券的面額從每張70元調漲至80元。圖／高市社會局提供

高雄市利用公益彩券盈餘及結合企業及善心人士資源在寒暑假發送兒少餐食券，今年寒假即將到來，全高市預計會有1千名弱勢兒少符合領取資格。市府社會局指出，考量通貨膨脹、物價上漲，今年的餐食券每張面額從70元調漲至80元，全市超商或連鎖便當店共設1165個兌換據點，溫飽弱勢兒少肚子，也減輕急難家庭生活壓力。

高市社會局辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，共與𡘙師傅便當店、正忠排骨飯，以及統一超商、全家超商、OK超商等5家廠商合作，寒暑假針對弱勢家庭兒少發送餐食券。

社會局說，考量全球通貨膨脹，今年寒假的餐食券面額調漲14％，從原先的70元提升至80元，領取兒少可在住家附近的便當店或連鎖超商，共有1165個兌換據點可兌換88元至90元的等值餐食，超商換取餐食以便當、速食、飯糰、麵包、自助區商品、泡麵、罐頭、非酒精類飲品（牛奶）等可供溫飽之食物為主。

局長謝琍琍表示，餐食券讓孩子不會因為家庭經濟狀況餓肚子，民眾若有需求，可就近向社會局18處社會福利服務中心、撥打社會福利諮詢專線3344885求助、113保護專線協助通報。

高雄市兒少餐食券的面額從每張70元調漲至80元，領取者可在超商或連鎖便當店買餐點。圖／高市社會局提供
高雄市兒少餐食券的面額從每張70元調漲至80元，領取者可在超商或連鎖便當店買餐點。圖／高市社會局提供

超商 便當 寒假

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