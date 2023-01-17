澎湖馬公四維路段人行空間改善 凸出植栽槽全拆除

澎湖馬公四維路段進行人行空間改善工程，地方傳出設計不良影響人車安全，縣長陳光復等人今天在實地會勘後，指示工務處全面檢討，道路兩側凸出植栽槽全數拆除，維持原有路寬及規劃單邊停車。

澎湖縣政府工務處長薛文堂表示，四維路段進行人行道路改善是依營建署規定施作，在減少縮短人行道長度考量下，在工程施作中地方反映道路與十字路口彎道變窄，且道路兩旁各施作有凸出所謂「樹槽」的植栽槽，影響行車安全與停車，因此進行彎道內縮各1.5公尺左右。

縣長陳光復今天在副縣長林皆興等人陪同下，實地前往四維與文光路段勘查道路施工情形，在聽取薛文堂報告後，陳光復指示全面檢討，並指出馬公四維路是進入市區的外環重要路段，對於道路兩側闢建突出的植栽槽全數拆除，全數劃設成路面，未來也規劃單側路邊停車之用，讓市區環外道路更符合用路人情況。

工務處表示，澎湖馬公四維路段進行人行空間改善工程，包括停車區域下方設置共同管溝、路口和出入口斜坡道、路面刨除和既有空間設置停彎與植栽帶等工程，自馬公六合路至民族路口，全長約2公里。