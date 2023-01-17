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高雄元宵提燈「雄meet兔」多達六種造型 1月26日發送
今年高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，高市府準備的兔年提燈命名為「雄meet兔」，總共有六種造型，今早市長陳其邁與設計師林佳葦帶著提燈亮相，穿上水手服的提燈展現海洋元素，最受陳其邁喜愛。觀光局表示，全台最萌提燈1月26日下午5點30分在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等三處發放。
高雄燈會今年配合生肖年推出「雄meet兔」提燈。設計師林佳葦說，她以幾何切面具象式的兔子公仔造型來呈現提燈，強調手工縫線，共有水手服、VR眼鏡、香蕉、客家花布斗笠、花朵等配件可搭，兔子臉部有著呆萌笑臉，「雄meet兔」因此更加可愛迷人。
市府觀光局長高閔琳說，2023高雄燈會結合在地文化地景特色，並呼應兔年童趣元素，讓可愛的兔子們在蓮池潭陪伴大家共度春節，「雄meet兔」身上配件皆以高雄意象當主題，除旗山香蕉、美濃客家等元素外，其中還有一款是可以自己手寫文字的留言箋版本，民眾可以自由搭配，創造個人化提燈。
觀光局說，蓮潭燈會準備限量「雄meet兔小提燈」，1月26日下午5點30分在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等三處發放，每人限領兩盞，發完為止。
高雄燈會預計1月26日至2月5日在蓮池潭風景區登場，陳其邁表示，高雄燈會在元宵節之前開始，每一天都有不同的活動，包括很多宗教藝陣、燈光秀等特色，請大家盡量分散人潮。
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