高市發放寒假兒少餐食券 面額調漲至80元千人受惠

寒假將至，高雄市社會局今天表示，即日起開始發送兒少餐食券，今年考量通膨，餐食券面額調漲至80元，可至1165個兌換據點兌換餐食，預計有1000名高雄弱勢兒少受惠。

高雄市政府社會局今天接受中央社記者訪問表示，即日起開始發送兒少餐食券，每一名弱勢兒少可領到一本共20張餐食券，去年餐食券面額是新台幣70元，但今年考量通貨膨脹，餐食券面額調漲至80元，預計有1000名高雄弱勢兒少受惠。

社會局表示，弱勢兒少可就近至住家附近的統一超商、全家超商、來來（OK）超商、𡘙師傅便當店及正忠排骨飯5家廠商、1165個據點兌換餐食，且廠商加碼回饋，持一張80元餐食券可兌換88元至90元餐食。

社會局進一步指出，社會局除運用高市公益彩券盈餘基金外，也結合多家民間企業、慈善團體及善心人士捐款，推動弱勢家庭兒少寒暑假餐食（券）計畫，透過社工員評估，發給高雄市弱勢家庭未成年子女。

弱勢兒少持券可到合作廠商門市換取包括便當、速食、飯糰、麵包、自助區商品、泡麵、罐頭、非酒精類飲品（牛奶）等可供溫飽食物。

社會局長謝琍琍說，若民眾發現生活困難、疏忽照顧或緊急危難的兒少，可就近向社會局18處社會福利服務中心或撥打社會福利諮詢專線（07）3344885求助，以及113保護專線協助通報。