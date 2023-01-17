室內裝潢助理打掉重練 他職訓半年助攻加薪16K

擔任木工室內裝潢助理的周禹潔，入行發現學校所學無法符合實務需求，毅然決然離職報名勞動力發展署雲嘉南分署「裝修工程實務班」，經半年職訓重返職場近1年，月薪也大增1萬6000元讓友人羨煞不已。

25歲住高雄的周禹潔，從小對手作DIY很有興趣，大學也主修室內設計系，進入職場後發現在校所學的設計規畫圖，與實際木工施工存在許多工法問題，為補強施工端職能落差，決定歸零離開職場從木工實作基礎學起，報名雲嘉南分署「裝修工程實務班(木作)」，且因符合青年身份，訓期還可領學習獎勵金，減輕通勤交通費負擔。

「短短6個月密集訓練，讓所學理論與操作實務完全結合！」周禹潔說，職訓課程結合基礎理論講解，搭配完整實作訓練，即便非本科系背景學員，只要認真學習，都可以透過職業訓練快速累積職能，成為木工裝修達人，他鼓勵尚在尋職青年，若對工作尚未有具體目標，可先來分署職訓學專長。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，職訓學員不僅免訓練費，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8000元、最多可領9萬6,000元，鼓勵符合身分民眾可多加運用政府資源。