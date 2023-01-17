高雄大坪頂坪鳳特色遊戲場啟用 超長滑梯嗨翻天

高雄大坪頂坪鳳特色遊戲場今天啟用，以「鳥語樹」為主題，其中樹屋主題遊具結合高8公尺、長22公尺斜坡溜滑梯，小朋友滑得超開心。為加強公民參與，市府在規畫設計時特別舉辦3場公民參與活動，並透過小朋友手作工作坊，落實兒童表意權，打造分齡分區、共融共享的遊戲空間。

坪鳳公園位於小港區大坪頂高坪二十五路旁，當地是被譽為「高雄後花園」的大坪頂地區，屬鳳山丘陵餘脈，地勢高視野廣可遠眺小港風貌、看機場飛機起降。公園鄰近有熱帶植物園，擁有豐富多元的植物與生態環境，也是許多鳥類如鸕鶿、赤腹鷹、灰面鵟鷹的重要棲地。因此遊戲場以「鳥語樹」為主題，創造飛翔、過境、暫棲居所及山林等意象情境。

坪鳳公園遊戲場面積約為0.25公頃，工程經費約1500萬元。高雄市副市長林欽榮表示，市府了解孩童透過玩耍探索世界、發展身心的重要性，所以近年來公園開闢或改造時，便同時規畫共融式兒童遊戲場，像是已完成的福山公園、凹子底森林公園、岡山河堤公園等，都有設置共融遊戲場，也深獲親子族群喜愛。

樹屋主題遊具以鑽籠串連多組樹屋，打造斜坡上的夢幻城堡，滿足小朋友的探索心。遊戲場處處用各種鳥類妝點，讓孩子在遊玩時也可以認識在地的生態物種，將生態教育融入遊戲之中。遊戲場採用分齡分區設計，提供多樣的遊戲設施，有適合孩童的幼幼遊戲區、蹺蹺板、轉杯區、樹屋滑梯區，也有同樂的鳥巢鞦韆區、成人體健區等，提供抓握攀爬、擺盪、滑溜、大腦刺激、肢體伸展等功能，提供不同年齡的孩童能共同體驗。同時也配合地形設置草捲遊戲區，讓孩子們可以盡情奔跑、攀爬，也可以欣賞小港市區夕景。