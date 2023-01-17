快訊

蔡規賴不隨？賴清德拋和平保台 黨內大老：沒有轉向問題

風光滲透率春節衝3成 為何恐釀電線走火 「棄電」好嗎？

臉書直播尼泊爾墜機實況 印度乘客身分與影像可靠性獲得證實了

高雄兔年小提燈1月26日發放 每人限領2盞

中央社／ 高雄17日電

2023高雄燈會將於1月26日至2月5日在蓮池潭舉行，高市府今天公布兔年小提燈「雄meet兔」造型，將於1月26日在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等處發放。

高雄市長陳其邁與高雄市觀光局長高閔琳等人上午在市政會議後召開記者會，公布今年高雄市兔年小提燈造型。1月26日下午5時30分將在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟3處發放，每人限領2盞，發完為止。

設計師林佳葦表示，以兒時紙娃娃為創意發想，結合高雄意象，共有6種造型，包括穿著代表海港的水手服、客家花布斗笠、頭頂旗山香蕉或花朵、戴著VR虛擬實境眼鏡及附有留言箋的兔子造型提燈。

陳其邁接受媒體聯訪表示，希望民眾多利用大眾運輸前往蓮池潭燈會會場，走左營大路能避免翠華路壅塞情況，還會經過有很多好吃店家的左營市區，可以停留品嘗。

陳其邁建議從屏東、台南等縣市來的遊客不要開車，可搭台鐵到高雄；此外，高雄燈會從元宵節前就開始，盡量在不同時間、分散人潮前往。

陳其邁介紹，高雄燈會每天都有不同活動，包括宗教陣頭、燈光秀等，周邊還有很多廟宇，可以看到很多生猛有力的宗教活動，可說是最有台灣味的燈會。市府也會設置清楚的交通標示，指引民眾前往。

此外，對於民眾黨主席柯文哲今天下午將到高雄三鳳中街向高雄市民拜早年及發放春聯，陳其邁說，歡迎柯文哲來高雄，高雄有很多特色商店街，「如果他願意的話，我們也可以幫他導覽」，高雄人熱情好客，歡迎柯文哲多到高雄體驗。

燈會 陳其邁 高雄市長

延伸閱讀

高雄市長陳其邁春節前赴果菜市場 農業局：蔬果肉品供應充足

影／謝泊泓婚外情辭官下一步？ 柯文哲「先回去閉門思過」

陳其邁向獨居長輩拜年 親送禮盒紅包歡喜過好年

民進黨主席補選／賴清德選上黨主席 陳其邁勉：謙虛傾聽、回應民意

相關新聞

屏東縣萬年溪木棧道 出現「補丁風」城市新美學

屏東縣萬年溪歷經多年整治復育，水質環境改善，河道空間優化，擺脫「萬年臭」成為燈節亮點，日前議員李世斌在臉書貼出沿岸木棧道...

室內裝潢助理打掉重練 他職訓半年助攻加薪16K

擔任木工室內裝潢助理的周禹潔，入行發現學校所學無法符合實務需求，毅然決然離職報名勞動力發展署雲嘉南分署「裝修工程實務班」...

高雄大坪頂坪鳳特色遊戲場啟用 超長滑梯嗨翻天

高雄大坪頂坪鳳特色遊戲場今天啟用，以「鳥語樹」為主題，其中樹屋主題遊具結合高8公尺、長22公尺斜坡溜滑梯，小朋友滑得超開...

柯文哲今到高雄商圈發春聯 陳其邁：歡迎多來

台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長卸任後首次到高雄，今天下午要到年貨大街三鳳中街發紅包，此舉測試人氣，也為總統選舉暖身。高雄...

一改昔日官派 金門酒廠公開遴選專業總經理

金門酒廠公司今天宣布，總經理一職將從昔日官派方式改為遴選，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人等資歷皆可應徵；預...

高雄市長陳其邁春節前赴果菜市場 農業局：蔬果肉品供應充足

今年農曆春節從元月20日開始放假，今早高雄市長陳其邁與農業局長張清榮視察鳳山及高雄兩處果菜市場。農業局說明，春節前5個交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。