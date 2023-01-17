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高雄文化場域過年不打烊 連假走春好去處

中央社／ 高雄17日電

高雄駁二、內惟藝術中心、高美館、逍遙園、高雄流行音樂中心等市府文化局所屬場域春節不打烊，推薦多款遊程適合不同族群，還有可看大船入港的紅毛港文化園區也是走春好去處。

年節連假將至，高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，新年走春，有豐盈、順心如意、圓滿之意，推薦高雄文化走春行程，讓大家接福好運一整年。

第一個推薦行程「呷甜甜，甜在心」，適合情侶夫妻共遊，有助感情增溫。駁二藝術特區春節「駁二小夜埕」，有手作小物及聯名市集、異國甜點美食，還有糖葫蘆、紅龜粿、狀元糕等傳統手作體驗；「旗山車站－糖鐵故事館」可嚐冰棒感受糖鐵甜蜜年代；打狗英國領事館文化園區有經典英式下午茶，可賞港灣夕陽印照美景。

第二款行程「兔年新春蹦啾DIY」，適合家長帶小朋友闔家出遊，各種具年節及地方特色的DIY體驗，有助增進親子情感。

內惟藝術中心推手作「兔寶皇冠」和剪紙窗花；高雄市立歷史博物館推出紅包燙印、手作不凋花木春聯製作；圖書總館春節說故事，手作兔子黏土；見城館推出手繪斗方春聯；鳳儀書院推出燈籠DIY、畫糖；紅毛港文化園區有海洋生物畫卡著色；台灣鳳梨工場推磚拓鳳纖紙；旗山車站則有絹印DIY。

第三種行程「好事兔you樂迎春」，適合忙於工作或家務的人們，趁過年期間讓身心靈放鬆，吸收視覺藝術力。

高雄市立美術館24日舉辦雲門舞集資深舞者邱怡文所編「無聲to有聲」表演；逍遙園24日至27日連4天，有在地創作劇團帶來日式紙芝居繪本故事表演，還有年獸和恐龍現身與小朋友同樂；高雄流行音樂中心於27日、28日在音浪塔舉辦爵士樂饗宴。

電影影迷則可到高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院觀賞春節賀歲電影，1月底前還可憑票根兌換限量「連俞涵獨家手寫春聯及紅包袋」以及17至29日售票櫃檯可限量抽好禮等活動。

此外，台灣獨有可近距離欣賞國際船舶出入港口、感受國際型大港魅力的高雄「紅毛港文化園區」，應景舉辦「歡樂行春趣」活動，園區內可360度旋轉、方便觀賞大船入港的旋轉餐廳也推出新春套餐，讓民眾感受新春佳節氛圍。

高雄市立美術館 春節 DIY

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