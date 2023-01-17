一改昔日官派 金門酒廠公開遴選專業總經理

金門酒廠公司今天宣布，總經理一職將從昔日官派方式改為遴選，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人等資歷皆可應徵；預計2月1日至15日受理報名，3月初產生人選。

金酒公司今天由董事長謝世傑說明總經理遴選事宜。謝世傑表示，金酒為追求永續發展，落實縣長陳福海「金酒回歸專業經營」的政見，首次公開遴選營運團隊新舵手，盼能引進專業經理人，跳脫以往思維，以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後市場復甦及世界變革，重新面對環境挑戰。

謝世傑坦承，以總經理月薪新台幣14萬元，外加4.6個月年終獎金，可能無法吸引優秀人才，但期待透過這次公開徵選專業經理人，讓金酒回歸專業經營，帶領金酒再創營收佳績。

金酒將於農曆年後正式辦理對外公告詳細遴選資格條件，2月1日至15日接受報名，預計2月底、3月初完成遴選。

謝世傑說明，這次對外徵才基本資格為大專以上學歷，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人，或曾任公營事業性質有關的行政機關或公營事業性質機構副總經理以上職務2年、或曾在國內外相關著名企業或研究機構擔任一級主管以上職務2年以上、或曾任國內外大專院校助理教授以上職務、或其他經歷足資證明具備主管領導能力或產銷業務經營經驗，可健全有效經營產銷業務者，都可參加這次遴選，且不排除包括曾任金酒總經理者。

金酒從1952年軍管時期設立九龍江酒廠以來，廠長都是由軍方派任，後來改制為金門縣政府所屬的金門酒廠，廠長改為金門縣政府派任；1998年，金酒公司化，更名為「金門酒廠實業股份有限公司」，由當時的縣長陳水在兼任首任董事長，派任辛寬得擔任首任總經理之後，歷屆總經理都由縣政府派任。

金門酒廠表示，建廠70年來共經歷12名廠長、12名董事長和9名總經理，為金門酒廠打下基礎，讓金門縣民享有現在的福利。