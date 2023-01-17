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高雄市長陳其邁春節前赴果菜市場 農業局：蔬果肉品供應充足
今年農曆春節從元月20日開始放假，今早高雄市長陳其邁與農業局長張清榮視察鳳山及高雄兩處果菜市場。農業局說明，春節前5個交易日，高雄蔬果及肉品供應量皆充足，高雄蜜棗及蓮霧都是當季國產水果，可說是新春送禮或年節祭祀的最好選擇。
高雄市長陳其邁天色未亮即前往鳳山果菜市場及高雄果菜市場，確認年節期間的魚類、肉品、果菜、花卉等相關物資供應情形。陳其邁送兔年小紅包，不少攤商也回贈鳳梨、蘿蔔或瓜果祝賀新年快樂。
農業局指出，果菜市場交易至除夕當天上午，春節前高雄果菜批發市場可供應青果670噸、蔬菜1830公噸；鳳山果菜市場青果680公噸、蔬菜661公噸，高雄花卉可供應花卉約33萬7000把，高雄肉品批發市場毛豬供應4370頭。
局長張清榮說，農曆年前高雄的蔬果、肉品供應皆正常，價格算持平。此外，高雄蜜棗進入產季，今年氣候日夜溫差大，蜜棗甜度高、品質優良，農業局建議民眾可多加選擇蜜棗、蓮霧等當季國產水果。
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