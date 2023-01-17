屏東縣萬年溪木棧道出現「補丁風」城市新美學

屏東縣萬年溪歷經多年整治復育，水質環境改善，河道空間優化，擺脫「萬年臭」成為燈節亮點，日前議員李世斌在臉書貼出沿岸木棧道修補照，戲稱是2023最新「補丁風」，對此工務處表示，年關將近工程缺料，暫時補強，年後會再施作。

流貫屏東市，提供農業灌溉、工廠用水有「生命之河」美名的萬年溪，過去因被排入大量廢水受到嚴重污染，導致水質烏黑惡臭，被冠上「萬年臭」污名，歷經數十年污水截流、河道整治、環境空間美化等工程，再加上特色景觀橋結合沿線文史場域，臭水溝脫胎換骨，成為屏東燈節三大燈區之一，市區新景點。

近日被議員李世斌發現美中不足，在臉書發文指出人行空間出現「補丁風」，他表示，平日有慢跑習慣，出門運動時發現木棧道被鋪上長短不一、色系不同的木板，東一塊西一塊像是服飾補丁風格。

他說，木頭在外風吹日曬本來就會腐朽，往年補強作業都是整塊替換，憂心部分補強產生高低間距，讓縣民散步、運動有絆倒的風險，另直接釘上不同顏色木板也破壞整體美感，鄰近燈區恐影響遊客觀感，「要有城市美學，注意行人安全」。