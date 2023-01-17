雙層巴士遊屏東 185沿山公路看鳳梨彩繪帽、晚間看燈飾

屏東縣政府春節期間推出多項活動，除熱帶農業博覽會、持續點燈的四重溪溫泉季，今年雙層巴士換上「185沿山旺『兔』來」新裝，1月23日大年初二帶領各地民眾，體驗185縣道沿山風光的美景。初二至初四夜間，也能在屏東燈節搭乘免費限定雙層巴士，日夜接力行駛要讓民眾白天看美景、晚上逛燈區，搭雙層巴士暢遊屏東。

縣長周春米說，185雙層巴士去年3月首航，用獨特的旅遊視角將動人的沿山風光盡收眼底，一推出就大受好評、班班客滿。為了回應民眾熱烈的期待，今年特別換上「185沿山旺『兔』來」新裝，還有特色彩繪鳳梨帽田，並提早在春節期間開始行駛。

周春米說，1月23日（大年初二）至5月14日（母親節）期間，每逢假日與國定假日行駛，推出南、北兩條路線供民眾選擇，「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集；「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，都可以暢遊185沿線各景點，今年擴大結合周邊商家，憑訂票紀錄即可獲多項優惠券，帶領旅客進入部落、社區享用在地美食，帶動185縣道觀光產業人潮。

185沿山公路雙層巴士，185北線優惠票價100元、185南線優惠票價200元，民眾請下載台北轉運站APP預約。