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屏東林管處「森林護管員」放榜 術科難度提升錄取率10%

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東林管處「森林護管員」放榜，處長楊瑞芬親自張貼錄取名單公告。圖／屏東林區管理處提供
屏東林管處「森林護管員」放榜，處長楊瑞芬親自張貼錄取名單公告。圖／屏東林區管理處提供

屏東林區管理處森林護管員甄試今放榜正取4名（含原住民族保障名額1名），候補8名，整體錄取率約10%，較去年7%稍高，榜單公告在林管處網站及公布欄。

此次甄試於本月14、15日進行，第一階段術科難度提升，考騎乘循環檔機車、負重跑走，再進入筆試、口試，共有42人報名，符合應試資格者39人，實際到考35人，含男性29人、女性6人，原住民到考者有11人，其中男性8人、女性3人，以排灣族6人最多、魯凱族2人居次。

本屆榜首是在北部擔任森林護管員的張姓考生，他為照顧住在南部的年邁父母，報名考試，憑藉優異專業知能及良好體能，脫穎而出順利錄取。

林管處表示，此次錄取人員中年紀最輕僅22歲，平均年齡32.25歲，學歷均為大學畢業，包括森林、化學、水產食品科學及觀光管理等科系，素質平均且多元。

林管處指出，報到後每月薪資3萬1130元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元，若從事深山特遣、夜間埋伏或山林救火等高風險特殊勤務，可依項目與級別、參與時數，核算支給山地巡護作業費。

林管處指出，將給予錄取人員為期4週的專業與實務訓練，熟悉森林資源及林地管理、植樹造林、國土生態保育、治山防災等工作內容。

屏東林管處「森林護管員」放榜，術科難度提升，考騎乘循環檔機車、負重跑走，錄取率約10%。圖／屏東林區管理處提供
屏東林管處「森林護管員」放榜，術科難度提升，考騎乘循環檔機車、負重跑走，錄取率約10%。圖／屏東林區管理處提供
屏東林管處「森林護管員」放榜，術科難度提升，考騎乘循環檔機車、負重跑走，錄取率約10%。圖／屏東林區管理處提供
屏東林管處「森林護管員」放榜，術科難度提升，考騎乘循環檔機車、負重跑走，錄取率約10%。圖／屏東林區管理處提供

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