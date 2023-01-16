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茂林情人谷溫泉風災重創 歷7年成高雄首座溫泉示範區

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供

高雄寶來、不老溫泉遠近馳名，是愛好泡湯旅客的口袋必訪名單，但近來少被人提及的茂林情人谷溫泉，也是有名的碳酸氫鈉泉，八八風災重創後歷時7年，去年終於整建完成，甚至加碼打造為「高雄首座溫泉示範區」，1月7日起開放第一階段營運，歡迎民眾前來體驗。

高雄茂林區過去是台灣主要的溫泉勝地之一，歷經2009年八八風災，茂林溫泉被大量土石覆蓋，連帶地方觀光也跌落谷底。

為了不讓茂林得天獨厚的資源被土石掩埋，原住民族委員會斥資近9千萬元，協助茂林探勘溫泉源頭，並加碼打造「高雄首座溫泉示範區」，以「特色農業」、「文化創意產業」、「生態旅遊產業」及「部落溫泉產業」4大主軸，形塑產業示範區。

溫泉園區去年10月開放溫泉體驗，獲得好評，12月由南仁湖育樂股份有限公司接手營運，今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池；開放時間為每周三至日，上午10點至下午5點。

高雄市原民會主委阿布斯說，他也是茂林族人，非常推薦茂林情人谷溫泉，溫泉泉質屬碳酸氫鹽泉，水溫介在38至42度間，是現地汲取使用的溫泉產業示範園區，區內設施包含戶外免費泡腳池、親子池、戶外冷熱泡湯池，以及室內情人湯屋、家庭湯屋、男女大眾池。

南仁湖育樂股份有限公司副理陳裕嘉表示，為了回饋茂林族人，今天特別規畫「茂林日」活動，開放室內男女大眾池、戶外湯池與草坪，族人只要憑身分證或工作證即可免費入園，體驗俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉。

陳裕嘉說，接手茂林情人谷溫泉營運，除了要把觀光成績做好，也要盡到保護茂林自然資源、協助地方發展的責任。他說，未來會投注資源，協助在地社區兼顧經濟與生態永續，也會將5成工作機會留給族人，保障族人就業。

高市原民會主委阿布斯歡迎遊客來到茂林，體驗耗資、耗力，歷經7年終於重獲新生的情人谷溫泉。1月22日至29日春節連假，開放園區大草地野餐，現場還有熱鬧的原住民美食市集，泡湯之餘，味蕾也能大獲滿足。

茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供
茂林情人谷溫泉今年1月7日起部分對外開放，範圍是泡腳池、戶外冷溫熱湯，以及室內男女大眾池。圖／高雄原民會提供

溫泉 八八風災 原住民

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