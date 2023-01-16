快訊

國門開放 為何旅行業仍放無薪假？業者揭原因：很正常

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

改名之亂又起！ 高雄有2人為免費看整年電影改名「兔」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
喜樂時代高市總圖店慶滿月，尋找名字有「兔」字的民眾免費請看電影一整年，高雄真有兩人今天改名。記者王昭月／攝影
喜樂時代高市總圖店慶滿月，尋找名字有「兔」字的民眾免費請看電影一整年，高雄真有兩人今天改名。記者王昭月／攝影

喜樂時代高雄市總圖影城話題不斷，繼「爆米花之亂」爆紅後，影城最近慶開幕滿月，尋找名字有「兔」的觀眾，只要在1月17日出示身分證證即免費請看電影一整年，結果高雄今天真有2人去戶政事務所改名，其中1人傍晚5點多已到影城申辦到這項超級優惠。

改名之亂始於先前一家連鎖壽司店，名字有「鮭魚」者就能爽吃，這次喜樂時代高市總圖店慶開幕滿月，迎合兔年，也推出名字中有「兔」字的觀眾，可免費看一年電影，據知今天有2人到戶政事務所改名，影城指已有1人申辦到優惠。

高雄民政局證實，今早共有2人改名，年約20歲的曾姓女子一早到新興事務所，把名字改有兔字，因改的字少見，引起戶政人員注意。另一名30多歲洪姓男子，則是前往前鎮戶政事務所改名。

喜樂時代影城表示，傍晚5點多確實有一名男士來申辦免費看電影優惠，他自稱是影視工作者，需看很多影片，所以才想改名參加活動。

改名活動趣味十足，但民眾為了取得「優惠」而改名，事後又把名字改回，徒增戶政困擾，也被疑為光明正大的詐取行為。高市民政局無奈地說，每個人一生有三字改名機會，這是「權益」，戶政人員不會多加過問改名的目的。

至於免費看一整年活動明天是最後限期，是否會有更多民眾跟風湧入戶政事務所改名，民政局主祕林清溢表示，「應該不會這麼瘋狂吧」。

電影 兔年

延伸閱讀

高雄楠梓分局3警今榮退 「好好長官」引同仁不捨

台北電影節雙競賽啟動 2項獎放寬國籍限制

春節必逛高雄「夢時代」！萌兔快閃店、獨家美食、超豪華影城「兔Happy」

中職／洪總重返高雄先找房子 不諱言雄鷹可能是終點站

相關新聞

屏縣長選舉無效之訴蘇清泉提新事證 周春米委任律師回擊

屏東縣長選舉爭議持續延燒，國民黨的蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇質疑開票過程疑點重重，提出選舉無效及當選無效之...

高雄車站113年完工 開工至今已稽查160次

高雄鐵路地下化工程最後一哩路，新高雄車站逐漸成形 ，車站主體工程進度近75％，預計113年10月完工。現正進行商辦及旅館...

改名之亂又起！ 高雄有2人為免費看整年電影改名「兔」

喜樂時代高雄市總圖影城話題不斷，繼「爆米花之亂」爆紅後，影城最近慶開幕滿月，尋找名字有「兔」的觀眾，只要在1月17日出示...

蔡文峰接任屏縣警局長 縣長周春米交付重任

內政部警政署上周公布高階警官人事案，共調整87個職位，屏東縣警局今辦理局長交接典禮，由鐵路警局副局長蔡文峰接任屏東縣警局...

高雄楠梓分局3警今榮退 「好好長官」引同仁不捨

高雄楠梓警分局今天3名員警退休，其中1位是副分局長黃自立，從警40餘年，是同事口中讚譽有加的「好好長官」。今天黃自立與另...

高雄在地旅宿提供盥洗義剪和便當 助寒士過冬

農曆春節將至，不少企業展現社會企業責任，寒冬送暖讓弱勢好過年。高雄在地旅宿業者SingleINN單人房展現愛心，推出旅館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。