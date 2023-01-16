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蔡文峰接任屏縣警局長 縣長周春米交付重任
內政部警政署上周公布高階警官人事案，共調整87個職位，屏東縣警局今辦理局長交接典禮，由鐵路警局副局長蔡文峰接任屏東縣警局長，卸任局長劉印宮陞任桃園警局副局長，縣長周春米立即交付重任，期勉治安再升級。
「蔡局長是萬丹鄉子弟，應該會，應該要全面掌握」縣長周春米說，農曆年節將至，首要任務就是加強打擊詐騙、守護交通安全順暢，持續進行肅槍、緝毒、掃黑等治安維護工作，近日詐騙訊息滿天飛，實在捨不得鄉親的辛苦錢就這樣被騙走。
她說，春節連假旅遊人潮眾多，務必紓解交通壅塞熱點，落實科技執法，讓鄉親有一條安全快速回家的路、提升遊客走春觀光品質。她會照顧第一線執法人員的權益福祉、保障執勤安全，希望大家全力以赴，使命必達。
局長蔡文峰說，會竭盡全力完成任務，加強打詐，提升民眾警覺心，共組「防詐國家隊」，守護鄉親老本，系統性強化交通疏導措施，提升整體區域交通品質。
蔡文峰是中央警察大學52期公共安全學系、中央警察大學法學系研究所碩士畢業，經歷新北市警局勤務指揮中心主任、行政科科長、後勤科科長、高雄市警局旗山分局長、林園分局長、左營分局長、仁武分局長，及警政署鐵路警局主秘、副局長等重要職務。
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