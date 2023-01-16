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高雄楠梓分局3警今榮退 「好好長官」引同仁不捨
高雄楠梓警分局今天3名員警退休，其中1位是副分局長黃自立，從警40餘年，是同事口中讚譽有加的「好好長官」。今天黃自立與另外2名警員榮退，分局為他們舉行歡送會，獻花也致上祝福，場面溫馨。
楠梓警分局副分局長黃自立、警員藍正釧及黃正維3人，今天退休，上午分局為他們舉行歡送會，現場播放同仁製作的感謝影片，以及催淚的「萍聚」音樂，內外勤同仁都到場致謝、送上祝福，其中還安排送花橋段，3名員警雖見過大風大浪，仍不敵溫情攻勢，現場驚喜又感動。
副分局長黃自立是中央警官學校60期畢業，從警40餘年，曾帶隊破獲大型職業賭場20餘場；中國大陸國台辦主任張志軍來台期間，擔任西子灣指揮官；2008年陳雲林訪台，在台北國賓飯店發生陳抗衝突，黃自立也在第一現場。
黃自立今天在歡送會現場說「41年的警職生涯已到站」，並對身邊同仁表達感謝，過程一度哽咽，但仍勉勵後輩，期許每名員警都能在崗位任重道遠，在自己的警界生涯不留遺憾；也提醒同仁，工作之餘，身體健康最重要。
楠梓分局員警都對黃自立讚譽有加，說不曾在他身上看見官架子，待人和善，也從未看他發過脾氣。本月初，分局也為黃自立、藍正釧及黃正維舉辦「榮退歡送餐會」，致贈榮退紀念牌與紀念品。
楠梓分局長尤啓南致詞時說，非常感謝3位退休同仁，任警職期間恪盡職守；他肯定黃自立擔任副分局長期間，推動各項勤業務不遺餘力，警員藍正釧及黃正維，也致力維護轄區治安。他說，3名優秀員警今天退休，同仁雖感不捨，但也給予最高祝福。
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