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新高雄車站逐漸成形 林欽榮率隊工安稽查

中央社／ 高雄16日電

高雄鐵路地下化後，高雄車站新站體正在積極趕工，高雄市工務局今天表示，高雄車站主體工程進度已達74.31%，高雄車站含地面景觀工程預計民國114年10月完工，將成為高雄新門戶。

春節即將到來，高雄鐵路地下化後高雄車站工程正在進行，為提醒工地施工應注意勞工職業安全，高雄市副市長林欽榮今天率市府相關局處及高雄市土木技師、建築師公會代表前往高雄車站地下化及天棚工程工區進行工安聯合稽查。

高雄市工務局表示，高雄車站主體工程進度已達74.31%，目前工區進行商辦及旅館大樓、天棚鋼構吊裝、地下站體結構等施工作業。

工務局指出，新高雄車站含地面景觀工程預計114年10月完工後，運用先天結合公車及客運轉運站、捷運站功能的優勢，配合天棚連接兩棟大樓置入商業、辦公、旅宿與飯店機能，塑造新型態公共空間，將成為高雄新門戶、新地標。

林欽榮今天選定位於車站中心東南側的11層樓旅館大樓進行稽查，提醒鐵道局南工處及施工廠商、監造單位應注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險，並應落實上工前酒測，且不應出現酒精性飲品。

此外，林欽榮也對工區相關職安落實及導入智慧化的人臉辨識門禁管制作為表示嘉許，也期許工程能繼續維持自100年開工至今零工安事件紀錄。

林欽榮說，高雄車站旁站西路、站東路通車後，南北向從同盟路到七賢路（約2公里）的旅行速率微幅提升約8.6%，市府除派遣警、義交疏導交通延長至今年7月3日，也將改善轉彎段行車視距、繪製引導彩色鋪面、設置科技執法設備等。

依高雄市勞檢處數據顯示，去年高雄市共計檢查3458工地次較110年增加15%，營造業重大職災人數較110年減少21%，已見成效，後續市府期望透過「業者自律」、「公私協力」、「政府加強稽查」原則，共同攜手防止營造業職業災害。

高雄車站 高雄市 林欽榮

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