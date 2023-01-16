高雄車站113年完工 開工至今已稽查160次
高雄鐵路地下化工程最後一哩路，新高雄車站逐漸成形 ，車站主體工程進度近75％，預計113年10月完工。現正進行商辦及旅館大樓、天棚鋼構吊裝、地下站體結構等施工。工程開工至今，勞檢處共稽查160次之多，曾停工6次、罰鍰25次，最高罰鍰約10萬多元，目前維持零重大公安紀錄。副市長林欽榮今率團隊聯合稽查，要求注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險等。
林欽榮今視察高雄車站工程進度，率市府工務局、高雄市土木技師、建築師公會代表等聯合稽查高雄車站地下化及天棚（拱頂桁架）工程工區。團隊在高樓層檢視工程進度，俯視可見車站天棚已成形，天棚工程已達61％，未來民眾可在天棚上騎單車或漫步，串連周邊商圈和綠園道。
工務局表示，依勞檢處數據顯示，去年全市共計檢查3,458工地次較110年增加15%，而營造業重大職災人數較110年減少21%，相較109年更是減少50%，已見投入努力成效，後續市府期望仍期望透過「業者自律」、「公私協力」、「政府加強稽查」原則，共同攜手防止營造業職業災害。
林欽榮說，高市府110年公布「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，可說幾乎每天都有聯合稽查。已大幅降低重大職災，這些成果靠的是業者自律、公私協力以及加強稽核。今天團隊選定旅館大樓稽查，要提醒鐵道局南工處、施工廠商榮工/亞翔工程、監造單位中興顧問公司需特別注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險，並應落實上工前酒測，且不應出現酒精性飲品。
市議員鄭孟洳表示，公家單位工程確實要帶頭捍衛工安，前陣子鳳山就有建築工地發生重大工安，市府嚴查工安可樹立典範。鐵路地下化工程影響周邊居民、商圈大，市府應加強車站周邊徒步區規畫，屆時車站完工才能帶動商圈活動。
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