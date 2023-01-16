快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大坵村長就職即辭職 金門選委會決議3月11日投票補選

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門選委會今日召開第242次委員會議，討論烏坵鄉大坵村長陳淑珠辭職後補選程序及公告等事項。圖／金門選委會提供
金門選委會今日召開第242次委員會議，討論烏坵鄉大坵村長陳淑珠辭職後補選程序及公告等事項。圖／金門選委會提供

金門縣烏坵鄉大坵村長陳淑珠，因個人因素在新一屆任期就任當天即辭職，烏坵鄉公所核准並函報縣府及縣選委會補選。金門選委會表示，經會議決議補選定於3月11日投票，1月17日發布補選及登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

陳淑珠於去年底金門縣五合一地方選舉當選烏坵鄉大坵村第11屆村長，但因個人因素而於就職當日、12月25日向烏坵鄉公所提出辭職聲明書。

金門縣選舉委員會於今日召開第242次委員會議，由主任委員陳福海主持，討論陳淑珠辭職後補選程序及公告等事項。

金門選委會說明，烏坵鄉公所核准陳淑珠辭職後，在1月11日函報縣府及選委會啟動補選程序。依地方制度法第82條第4項規定，村里長辭職應自在3個月內完成補選，這次補選經金門選委會委員會議決議，定於3月11日星期六投票，並定於1月17日發布補選公告及候選人登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

金門選委會補充，今會議除補選事宜外，也就中選會之重要指示令函，包括金門選委會榮獲111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務績效評比優等獎等，及各項重要工作報告。

陳福海也在會中頒發聘書給縣選委會新一屆期監察小組委員，本屆監察小組委員由吳啟騰、吳奎新、何莉莉續任，吳啟騰並為召集人，任期自112年1月1日起至115年12月31日止。

金門選委會主委陳福海在會中頒發聘書給縣選委會新一屆期監察小組委員。圖／金門選委會提供
金門選委會主委陳福海在會中頒發聘書給縣選委會新一屆期監察小組委員。圖／金門選委會提供
金門選委會今日召開第242次委員會議，討論烏坵鄉大坵村長陳淑珠辭職後補選程序及公告等事項。圖／金門選委會提供
金門選委會今日召開第242次委員會議，討論烏坵鄉大坵村長陳淑珠辭職後補選程序及公告等事項。圖／金門選委會提供

金門縣選舉 選委會 投票

延伸閱讀

金門港務處長上任 縣長陳福海盼小三通持續暢通

被王鴻薇批放過林智堅是瀆職 竹科管理局冷回：正在處理中

金門大坵村長當選即辭職 3月11日補選投票

影／拚立委補選 蔡培慧迪化街擺攤叫賣南投農產

相關新聞

高雄在地旅宿提供盥洗義剪和便當 助寒士過冬

農曆春節將至，不少企業展現社會企業責任，寒冬送暖讓弱勢好過年。高雄在地旅宿業者SingleINN單人房展現愛心，推出旅館...

大坵村長就職即辭職 金門選委會決議3月11日投票補選

金門縣烏坵鄉大坵村長陳淑珠，因個人因素在新一屆任期就任當天即辭職，烏坵鄉公所核准並函報縣府及縣選委會補選。金門選委會表示...

屏縣長選舉無效之訴蘇清泉提新事證 周春米委任律師回擊

屏東縣長選舉爭議持續延燒，國民黨的蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇質疑開票過程疑點重重，提出選舉無效及當選無效之...

金門港務處長上任 縣長陳福海盼小三通持續暢通

金門縣長陳福海今天主持港務處長布達儀式時表示，小三通春節專案能否在2月6日結束後持續暢通，縣府會做好萬全準備，以縣民的健...

蘇清泉提選舉無效之訴 周春米籲尊重還給司法獨立審判空間

國民黨蘇清泉以1萬多票敗選後，蘇質疑開票過程疑點重重，向法院提出選舉無效、當選無效之訴。屏東縣長周春米說，蘇先生既已到法...

金門大坵村長當選即辭職 3月11日補選投票

金門縣烏坵鄉大坵村長陳淑珠當選即辭職，金門縣選舉委員會今天決議3月11日補選投票。選委會說，1月17日發布補選公告及候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。