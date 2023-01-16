大坵村長就職即辭職 金門選委會決議3月11日投票補選

金門縣烏坵鄉大坵村長陳淑珠，因個人因素在新一屆任期就任當天即辭職，烏坵鄉公所核准並函報縣府及縣選委會補選。金門選委會表示，經會議決議補選定於3月11日投票，1月17日發布補選及登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

陳淑珠於去年底金門縣五合一地方選舉當選烏坵鄉大坵村第11屆村長，但因個人因素而於就職當日、12月25日向烏坵鄉公所提出辭職聲明書。

金門縣選舉委員會於今日召開第242次委員會議，由主任委員陳福海主持，討論陳淑珠辭職後補選程序及公告等事項。

金門選委會說明，烏坵鄉公所核准陳淑珠辭職後，在1月11日函報縣府及選委會啟動補選程序。依地方制度法第82條第4項規定，村里長辭職應自在3個月內完成補選，這次補選經金門選委會委員會議決議，定於3月11日星期六投票，並定於1月17日發布補選公告及候選人登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

金門選委會補充，今會議除補選事宜外，也就中選會之重要指示令函，包括金門選委會榮獲111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務績效評比優等獎等，及各項重要工作報告。