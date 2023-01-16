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高雄在地旅宿提供盥洗義剪和便當 助寒士過冬
農曆春節將至，不少企業展現社會企業責任，寒冬送暖讓弱勢好過年。高雄在地旅宿業者SingleINN單人房展現愛心，推出旅館盥洗、義剪和發放便當等公益活動。SingleINN單人房說，在疫情期間不少人面臨生計問題，單人房在疫情期間也受到不少協助，希望能發揮大愛，希望更多人能共同響應送暖。
SingleINN單人房今天與三⺠街友中心、鳳⼭街友中心、里長王⾦龍、高雄市經濟發展協會、床的世界、圓石茶飲、之澤食堂和立法委員許智傑、高雄市議員黃彥毓、黃紹庭、黃文益等單位共同送暖。今天提供義剪、盥洗服務，讓寒士度過暖冬。另外也在17日發放200個愛心便當。明天起到20日下午一點至兩點也有盥洗服務可供使用。
SingleINN單人房說，取之於社會，回饋於社會，這兩年全球新冠肺癌疫情肆虐，許多的企業艱困經營，眾多的家庭⾯臨⽣計問題，更有數以萬計的人在這次的疫情當中染疫喪⽣。單⼈房能持續經營有賴外界協助，且公司內部的工作團隊也相當支持。希望能懷著感恩回饋社會，讓需要幫助的人感受社會有愛人間有情。
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