高雄在地旅宿提供盥洗義剪和便當 助寒士過冬

農曆春節將至，不少企業展現社會企業責任，寒冬送暖讓弱勢好過年。高雄在地旅宿業者SingleINN單人房展現愛心，推出旅館盥洗、義剪和發放便當等公益活動。SingleINN單人房說，在疫情期間不少人面臨生計問題，單人房在疫情期間也受到不少協助，希望能發揮大愛，希望更多人能共同響應送暖。

SingleINN單人房今天與三⺠街友中心、鳳⼭街友中心、里長王⾦龍、高雄市經濟發展協會、床的世界、圓石茶飲、之澤食堂和立法委員許智傑、高雄市議員黃彥毓、黃紹庭、黃文益等單位共同送暖。今天提供義剪、盥洗服務，讓寒士度過暖冬。另外也在17日發放200個愛心便當。明天起到20日下午一點至兩點也有盥洗服務可供使用。