屏縣長選舉無效之訴蘇清泉提新事證 周春米委任律師回擊

屏東縣長選舉爭議持續延燒，國民黨的蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇質疑開票過程疑點重重，提出選舉無效及當選無效之訴，屏東地方法院今開準備程序庭，蘇清泉批，「中選會、屏選會就是擺爛」，他重申不是輸不起，盼司法還給台灣乾淨漂亮的選舉環境。周春米回應，尊重司法，給法院獨立審判空間。

一早大批聲援者手舉「選務嚴重疏失」牌子，高喊「加油」聲援蘇清泉，蘇在大批擁護者支持聲中走進地院。去年九合一大選，蘇清泉認為計票過程不公，聲請保全證據、驗票遭駁回，再提當選無效、屏東縣長選舉無效之訴，盼司法驗票求得真相。

蘇清泉說，選賢與能是民主社會本質，但去年屏東縣選務工作荒腔走板，他建議在投開票所新增直播設備，落實開票SOP，他重申，不是無理取鬧、輸不起，盼司法遏止選舉歪風，讓台灣民主繼續走下去。

今天開庭，蘇清泉委任律師提出新事證，用三張LINE群組截圖指控中選會作票違法，包括二次傳輸回報單、2張選票沾黏投入票匭等不尋常現象，盼地院傳喚相關人證、勘驗名冊，強調選舉無效及當選無效之訴，兩件構成要件足以影響選舉結果，只是程度差別，不是本質差別，證據共通且相牽連。

周春米委託律師指出，對方提出的事證來源不清楚，不能以此作為指控他人違法的基礎，「摸索證明，是不適當的調查方式」，待證事實不能因為原告不知道就請求法院調查，證據調查有必要性為限，且現在修圖技術發達，截圖畫面有變造疑慮，應該手機當庭勘驗，確認對話內容是否連續，去除形式上的疑慮。「裡面開庭外面叫囂」她說，原告應控制場外支持者，尊重法院審判空間。

屏東縣選委會、中選會委託律師表示，該LINE群組應是為選務聯繫由公所自行開設，並非中選會、屏選會設立，選舉結果報告書都會上網公開閱覽，若有疑慮可至中選會官網查閱，另當選無效之訴在討論票數是否正確，可能導致周春米落選，但選舉之訴是選務違法，周春米則可重新選舉，兩案有所差異。