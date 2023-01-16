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陳其邁向獨居長輩拜年 親送禮盒紅包歡喜過好年

中央社／ 高雄16日電

春節將至，高雄市長陳其邁今天前往左營區慰訪獨居長輩拜年，致贈年節禮盒、市長紅包與福袋等；社會局表示，市府春節前夕致贈3501份禮盒給獨居長輩，送上溫暖祝福過好年。

春節即將到來，陳其邁今天前往左營區慰訪獨居長輩拜年問好，並致贈年節禮盒、市長紅包與暖心福袋（包含圍巾、毛毯、手套、柔膚皂及牙膏等生活用品），也提醒長輩天冷注意保暖，並請社會局多加關懷長輩。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿表示，市府在春節前夕致贈3501份年節禮盒給獨居長輩，送上溫暖祝福；過年期間對於獨居長輩服務也不打烊，市民若發現需要緊急協助長輩，可撥打1999或113專線通報。

其中，83歲許姓阿嬤是陳其邁粉絲，看到市長來訪關懷，十分開心。陳其邁特別提醒阿嬤要注意血壓、視力狀況，也鼓勵外出參加鄰近據點活動及當志工。

此外，90歲鍾姓阿公也向市長開心分享軍旅生活，並感謝市府加碼鼓勵長輩施打疫苗新台幣700元禮券，感念社會局及區里照顧關懷。

社會局表示，高雄市獨居長者有1萬4011人，透過專業社工人員訪視評估，依長輩需求，進行分級分流，結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點，共同提供獨居老人電話問安、關懷訪視、物資媒合、資源連結及特殊期間加強關懷服務。

獨居老人 陳其邁 春節

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