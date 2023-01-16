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蘇清泉提選舉無效之訴 周春米籲尊重還給司法獨立審判空間

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米表示，屏東必須繼續向前走，不要因為個人的政治企圖讓社會陷入紛擾，這絕非縣民之福。記者劉學聖／攝影
屏東縣長周春米表示，屏東必須繼續向前走，不要因為個人的政治企圖讓社會陷入紛擾，這絕非縣民之福。記者劉學聖／攝影

國民黨蘇清泉以1萬多票敗選後，蘇質疑開票過程疑點重重，向法院提出選舉無效、當選無效之訴。屏東縣長周春米說，蘇先生既已到法院提起訴訟，就應該尊重司法，不要動輒就動員群眾，還給司法獨立審判空間，她也呼籲，請蘇清泉克制自己的政治操作和企圖，讓屏東鄉親好過年。

周春米說，台灣是法治國家，蘇先生依法提起訴訟是他的權益，但既然提出訴訟就應尊重司法審判，不要動輒發動群眾去法院，應該還給法院獨立審判的空間。請蘇先生適可而止，不要再用似是而非的言論企圖撕裂社會和諧。

周春米說，屏東近幾年蛻變令人驚豔，但還有許多目標要努力，例如因應超高齡化浪潮讓長輩能夠受到更好服務，重大交通建設如期進行帶動屏東經濟產業發展，爭取更多醫療資源照顧偏鄉民眾健康等等，這些都不是一蹴可幾或喊喊口號而已，她會全力衝刺縣政，讓屏東更好，率先全國成立長照處就是她對選民鄉親的承諾，說到做到。

周春米說，屏東必須繼續向前走，不要因為個人的政治企圖讓社會陷入紛擾，這絕非縣民之福。

周春米 蘇清泉

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