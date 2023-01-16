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金門港務處長上任 縣長陳福海盼小三通持續暢通

中央社／ 金門縣16日電
金門縣長陳福海（左2）16日在金門縣選舉委員會委員會議中，頒發聘書給選委會新一屆期監察小組委員吳奎新（左）、吳啟騰（右2）和何莉莉（右）。（金門縣選委會提供） 中央社
金門縣長陳福海（左2）16日在金門縣選舉委員會委員會議中，頒發聘書給選委會新一屆期監察小組委員吳奎新（左）、吳啟騰（右2）和何莉莉（右）。（金門縣選委會提供） 中央社

金門縣長陳福海今天主持港務處長布達儀式時表示，小三通春節專案能否在2月6日結束後持續暢通，縣府會做好萬全準備，以縣民的健康和在地醫療量能為優先考量。

金門縣政府所屬機關（構）新任首長布達交接典禮今天舉行，陳福海在港務處主持港務處長布達儀式時表示，水頭港大型旅客服務中心興建中，未來完工後可望1年帶來300萬旅遊量能，提升金門經濟動力，新任港務處長許嘉興責任重大。

另外，金馬地區民眾春節交通專案自7日上路，陳福海表示，小三通2月6日專案結束後能否持續暢通，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展息息相關，以縣民健康和在地醫療量能為優先考量，允諾一定會做好萬全準備，才會滾動式推動小三通。

48歲的許嘉興，國立金門大學海洋與邊境管理學系畢業，曾任行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局查緝員、金門縣政府財政處科員及科長職務。許嘉興表示，從事公職21年，前11年與海洋海岸業務有關，這次重回海洋相關業務是緣份，十分感恩。而春節期間港務處服務鄉親絕不打折。

除了許嘉興外，金門縣立體育場長由林蔚尚出任、金門日報社社長由陳榮昌出任；金門日報社前社長陳明伶調任文化局科長。

金門 陳福海

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