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金門港務處長上任 縣長陳福海盼小三通持續暢通
金門縣長陳福海今天主持港務處長布達儀式時表示，小三通春節專案能否在2月6日結束後持續暢通，縣府會做好萬全準備，以縣民的健康和在地醫療量能為優先考量。
金門縣政府所屬機關（構）新任首長布達交接典禮今天舉行，陳福海在港務處主持港務處長布達儀式時表示，水頭港大型旅客服務中心興建中，未來完工後可望1年帶來300萬旅遊量能，提升金門經濟動力，新任港務處長許嘉興責任重大。
另外，金馬地區民眾春節交通專案自7日上路，陳福海表示，小三通2月6日專案結束後能否持續暢通，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展息息相關，以縣民健康和在地醫療量能為優先考量，允諾一定會做好萬全準備，才會滾動式推動小三通。
48歲的許嘉興，國立金門大學海洋與邊境管理學系畢業，曾任行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局查緝員、金門縣政府財政處科員及科長職務。許嘉興表示，從事公職21年，前11年與海洋海岸業務有關，這次重回海洋相關業務是緣份，十分感恩。而春節期間港務處服務鄉親絕不打折。
除了許嘉興外，金門縣立體育場長由林蔚尚出任、金門日報社社長由陳榮昌出任；金門日報社前社長陳明伶調任文化局科長。
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