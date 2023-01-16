高市春節、元宵禁道路挖掘 維護安全順暢行車環境

春節將至，高雄市工務局今天表示，春節期間服務不中斷，藉由緊急通報系統，可及時處理突發事件；此外，春節與元宵假期共14天禁止道路挖掘，在假期期間還給市民安全順暢的行車環境。

工務局長楊欽富今天表示，春節期間公共設施維護管理計畫除對既有道路、公園、綠地景點等公共設施，於春節前完成檢查外，並整備完成春節期間執勤排班表，藉由緊急通報系統，可及時處理突發事件，對公共設施進行立即改善。

楊欽富說，春節期間，市民如發現道路坑洞、人孔蓋鬆動造成聲響噪音或公園綠地環境髒亂、維護不良等，可於任何時間撥打24小時全年無休的「1999高雄萬事通」專線，接獲通報會立即安排道路或公園綠地維護單位派工緊急處理。

高雄市工務局發新聞稿表示，道路、公園及路燈的建設與維護管理業務，與市民息息相關，工務局會動員所屬工程人員及承包商做好工地總體檢。

工務局指出，在公園、綠地春節期間維護機制方面，養工處將加強督導所屬管理人員及維護廠商於年假期間清掃公園，並嚴格要求公園維護人員務必每日清掃公園，公園公廁巡查人員也會依規定每日巡查。

至於道路管線挖掘工程的申請，因應1月18日春節假期開始至1月29日，及2月4日至5日（元宵節前一日至元宵節當日）止，共計14天，實施禁止道路挖掘，並要求管線單位每日派專責人員配合巡查，還給市民安全順暢行車環境。