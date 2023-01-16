快訊

直播／疫情平穩下降中！今增本土確診15,409例、境外223例 40人病歿

台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄楠梓一處住宅大樓瓷磚嚴重剝落！住戶擔心禍從天降

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄楠梓區旗楠路一棟住宅大樓瓷磚嚴重剝落。圖／讀者提供
高雄楠梓區旗楠路一棟住宅大樓瓷磚嚴重剝落。圖／讀者提供

高市楠梓區旗楠路一樓屋齡29年的住宅大樓外牆瓷磚嚴重剝落，居民十分擔心「禍從天降」，高雄市工務局表示，去年即發文請這家大樓管委會改善，原本預訂年後派工，因發電機有問題順延，沒想到出事。

發生瓷磚剝落的這棟大樓，去年就曾發生多處瓷磚剝落，工務局去年底獲報，已發公文要求管委會改善，更派員前往張貼告示，請大家注意墜落物，並請管委加強警示。

工務局表示，管委會原本預訂新年後派工改善，因發電機有問題又順延。但這兩天高雄溫度太大，建築物外牆瓷磚再剝落。依據公寓大廈管理條例規定，外牆如是共用部分，管委會應負起修繕、管理、維護責任；如為專有部分，區分所有權人應該負起修繕、管理、維護責任。

工務局表示，瓷磚剝落通常因為溫差過大，熱脹冷縮所致，多半發生在秋冬時節，但現在氣候劇烈變遷，發生的時間也不一定。工務局年初才發文各管委會在年節雇員清洗外牆時，要一併注意瓷磚剝落問題。

楠梓區這棟大樓在未修護改善完成之前，應先作好安全防護措施，如因外牆剝落導致他人損傷，則住戶會因此負相關民刑事責任。

公寓 建築

延伸閱讀

權利車掛失竊牌上路還違規 高雄警搜出近百克K他命

內惟藝術中心 高雄文化新地標

狡猾毒犯以車為家逃竄南台灣 高雄警追400多公里緝獲

高雄2男子為越南女吃醋 85大樓房內爆衝突1人掛彩

相關新聞

金門大坵村長當選即辭職 3月11日補選投票

金門縣烏坵鄉大坵村長陳淑珠當選即辭職，金門縣選舉委員會今天決議3月11日補選投票。選委會說，1月17日發布補選公告及候選...

高雄楠梓一處住宅大樓瓷磚嚴重剝落！住戶擔心禍從天降

高市楠梓區旗楠路一樓屋齡29年的住宅大樓外牆瓷磚嚴重剝落，居民十分擔心「禍從天降」，高雄市工務局表示，去年即發文請這家大...

仁武警、地方善團雪中送炭 250個弱勢家庭過好年

高雄仁武區公所每年農曆春節前，都會舉辦愛心送物資活動，今年仁武警分局加入協力，聯合10多個企業與善心團體，將募得物資，發...

打造宜居城市 人行道是基本

衡量城市進步、文明與否，指標不在摩天大樓、國民所得，而是細微幽暗處能否關照到人的價值與需求。城市治理以小見大，人行道上鋪...

工廠業者：廢水處理規範太嚴苛

政府輔導納管全台農地違章工廠，高雄市已核准2907家啟動合法化流程，3月19日前要送工廠改善計畫書。北高螺絲工廠反映，廢...

竹田客庄小鎮 共融遊戲場啟用

屏東縣竹田鄉共融公園昨天啟用，為客庄再添新亮點！屏東縣推一鄉鎮一特色遊戲場政策，近年啟用30座遊戲場，縣長周春米說，公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。