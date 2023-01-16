高雄楠梓一處住宅大樓瓷磚嚴重剝落！住戶擔心禍從天降

高市楠梓區旗楠路一樓屋齡29年的住宅大樓外牆瓷磚嚴重剝落，居民十分擔心「禍從天降」，高雄市工務局表示，去年即發文請這家大樓管委會改善，原本預訂年後派工，因發電機有問題順延，沒想到出事。

發生瓷磚剝落的這棟大樓，去年就曾發生多處瓷磚剝落，工務局去年底獲報，已發公文要求管委會改善，更派員前往張貼告示，請大家注意墜落物，並請管委加強警示。

工務局表示，管委會原本預訂新年後派工改善，因發電機有問題又順延。但這兩天高雄溫度太大，建築物外牆瓷磚再剝落。依據公寓大廈管理條例規定，外牆如是共用部分，管委會應負起修繕、管理、維護責任；如為專有部分，區分所有權人應該負起修繕、管理、維護責任。

工務局表示，瓷磚剝落通常因為溫差過大，熱脹冷縮所致，多半發生在秋冬時節，但現在氣候劇烈變遷，發生的時間也不一定。工務局年初才發文各管委會在年節雇員清洗外牆時，要一併注意瓷磚剝落問題。

楠梓區這棟大樓在未修護改善完成之前，應先作好安全防護措施，如因外牆剝落導致他人損傷，則住戶會因此負相關民刑事責任。