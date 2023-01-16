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金門大坵村長當選即辭職 3月11日補選投票

中央社／ 金門縣16日電

金門縣烏坵鄉大坵村長陳淑珠當選即辭職，金門縣選舉委員會今天決議3月11日補選投票。選委會說，1月17日發布補選公告及候選人登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

金門縣選委會今天召開第242次委員會議，由兼任主任委員的縣長陳福海主持，討論烏坵鄉大坵村長陳淑珠去年12月25日辭職後補選程序及公告等事項，經決議定於3月11日舉行補選投票。

選委會發布新聞稿表示，陳淑珠去年底當選烏坵鄉大坵村第11屆村長，但因個人因素在就職當日向烏坵鄉公所提出辭職聲明書。烏坵鄉公所核准後，於今年1月11日函報縣政府及選委會啟動補選程序。

選委會說明，依地方制度法第82條第4項規定，村里長辭職者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，這次補選經縣選委會議決議，定於112年3月11日星期六舉行投票，1月17日將發布補選公告及候選人登記公告，2月4日至2月6日受理候選人登記。

會議中除中選會的重要指示令函，包括金門選委會榮獲111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務績效評比優等獎等，及各項重要工作報告外，同時就烏坵鄉大坵村第11屆村長補選工作進行程序表等5項提案討論並作成決議。

陳福海並頒發聘書給縣選委會新一屆期監察小組委員，吳啟騰、吳奎新和何莉莉續任，吳啟騰為召集人，任期自1月1日起至115年12月31日止。

選委會 金門

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