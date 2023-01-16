仁武警、地方善團雪中送炭 250個弱勢家庭過好年

高雄仁武區公所每年農曆春節前，都會舉辦愛心送物資活動，今年仁武警分局加入協力，聯合10多個企業與善心團體，將募得物資，發送弱勢家庭。在萬物齊漲、疫情籠罩之下，對民眾而言，有如雪中送炭。

仁武區公所在15日上午，舉辦「112年寒冬送暖：人間有愛、感恩有您」活動，仁武警分局、仁武警察志工中隊澄觀及仁武分隊、真弘慈善會，以及台塑仁武廠等，10多個企業與慈善團體一同響應，募得米、油、乾貨等生活物資，發送轄區250個弱勢家庭。

由仁武警分局協助通知轄區弱勢家庭到場，區長吳茂樹、台塑公司協理蔡奇麟、志工中隊長劉芬弦等，共同募得白米、米粉，以及其他生活物資，逐一發送弱勢家庭。警察志工媽媽雖來回搬運物資，卸貨、供貨，卻仍笑容滿面、大力招呼，除了物資支援，也要給弱勢家庭最大的精神支持。

因為生活必需品漲聲不斷，加上疫情影響生活各層面甚深，領取物資的家庭，都非常感謝這場及時雨，幫助他們好過冬、好過年。