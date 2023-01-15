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車裡寫滿「不要投訴」 高雄Uber司機這理由爆紅

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄一輛多元計程車，副駕椅背貼滿注意事項，其中「願意減速，不要投訴」被強調3次。圖／吳姓網友提供
高雄一輛多元計程車，副駕椅背貼滿注意事項，其中「願意減速，不要投訴」被強調3次。圖／吳姓網友提供

近日有網友貼出一張高雄多元計程車內部照片，副駕椅背滿版大字報，提醒乘客4大注意事項，其中「不要投訴」占去大半版面，還被強調3次，理由竟是因為「特斯拉」電動車特性。

吳姓網友表示，之前在左營高鐵站、漢神百貨都曾搭過這名司機的車，總共搭過3次，車速太快「真的很想投訴他」，但看在司機提供兩款充電線，他才忍住不投訴。

多名網友也在貼文下留言，表示自己也搭過這輛車，對司機服務予以肯定「司機其實人還不錯」、「這司機開車真的蠻快，但到目的地也是蠻客氣」、「我給他五顆星，不能只有我搭到」。

司機本人則說，他入行多元計程車司機3年多，車速過快被投訴超過10次，因為特斯拉電動車特性，加速時乘客會有明顯貼背感；也有網友表示，這款特斯拉時速0到100公里只需3.9秒。司機說，有些人不習慣這個速度感，當下沒有反映會直接投訴。

司機對投訴深感無奈，他表示駕車方式會依乘客需求彈性調整，任何問題也樂意協助乘客解決，但多數乘客當下都沒有表達，他只好在座椅貼上大字報，清楚說明繫安全帶、充電線服務、開車門方式，以及3次強調「願意減速，請乘客不要投訴」。

司機貼上大字報後，投訴情形有改善，卻有網友表示「在車上強迫看好幾排字，還要重複看才看得懂，壓力蠻大的」、「文字密集恐懼症」、「到目的地還不下車，因為大字報還沒看完」。

特斯拉 計程車

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