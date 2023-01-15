高雄市童軍教育發展中心啟用 推動童軍技能生活化

高雄市教育局童軍教育發展中心、高雄市童軍會辦公室，今天在三民區民族國小揭牌啟用。教育局表示，將落實推動各級學校童軍教育，鼓勵全市高國中小學生參與，讓童軍技能生活化，提升學生自我解決問題的能力。

高雄市教育局長謝文斌、高雄市童軍會理事長蔡皆悅與中華民國童軍總會秘書長蘇德祥等來賓，為「高雄市政府教育局童軍教育發展中心」、「高雄市童軍會辦公室」揭牌。

謝文斌表示，教育局新設立高雄市童軍教育發展中心，將進行全市童軍教育推展，目的為落實12年國民基本教育「引導多元、 適性發展、培養公民素養」教育價值，推動各級學校以童軍教育為主軸，結合品格教育、 生活教育、生命教育及環境教育等體驗學習活動，培育具有「自發」、「互動」與「共好」 核心素養的優質公民。

蔡皆悅說，高雄市童軍會務辦公室設置在民族國小，希望就近結合國立科學工藝博物館的資源辦理童軍相關活動，今年三五童軍節就會在科工館舉辦；並結合科工館常設展場，設計童軍定向探索追蹤活動，讓童軍夥伴闖關。未來也將協助科工館完成展場探索學習單，開放全國學童體驗學習。