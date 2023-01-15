3千家農地工廠納管門檻高 高市府：經濟部18日下鄉說明

政府輔導納管全台農地違章工廠，高雄市已核准2907家啟動合法化流程，3月19日前要送工廠改善計畫書。北高螺絲產業工廠反映，廢水處理規範太嚴苛、外埠水源取得困難，擔心花數千萬付諸流水。市府經發局表示，涉及中央跨部會協調，經濟部工業局周三召開地方說明會。

政府修改「工廠管理輔導法」替農地非法工廠解套，2016年5月20日前成立的低汙染未登記工廠須在去年3月19日前申請納管。高市經發局統計，全市列管4228家，共收到4412家業者申請，目前已核准2907件，納管工廠要在3月19日前送工廠改善計畫書，審查通過才有機會取得特登證明。

岡山地區約700家螺絲產業鏈工廠，其中131家申請納管、102家臨登工廠轉特登，共233家岡山區螺絲業者申請特登，未合法化工廠分散在高速公路附近，農地中分布不少螺絲或金屬製造工廠，工廠周圍幾乎都是灌溉溝渠。

高雄田園創新協會理事長李榮坤指出，業者要花很多時間與金錢才能取得特登，接著變更土地登記一般工廠，過渡期工廠廢水可儲留在廠區，再由水肥車清運，但未來一條溝渠只准兩家工廠附掛排水管，而且必須注入非農業灌溉用水的排水口。

李質疑，農地工廠均位處農業區，八成以上工廠前後水溝都是農用溝渠，第三家、第四家工廠排水怎麼辦？另外還要求自備30噸以上水源，許多規定對於規模小的工廠簡直比登天還難，「這不是政府畫大餅卻不讓人吃？」。