快訊

尼泊爾空難機上72人「含10名外國人」已找到30具遺體

112學測社會／高雄人有感！獼猴搶食、數位身分證入題 考生：對自然組友善

WBC／36人名單中不見陽岱鋼 日媒：已被世代交替浪潮吞沒

「大社三寶」10年揚名 蜜棗首銷南韓是過年禮首選

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開，現場展售大社三寶蜜棗、芭樂、牛奶。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開，現場展售大社三寶蜜棗、芭樂、牛奶。圖／大社區公所提供

蜜棗、芭樂、牛奶是知名大社三寶，適逢年節，「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開，現場除了展售大社三寶，也安排充滿年節氣息的手創攤位，還邀請太鼓表演炒熱氣氛，大社區長李柏雄鼓勵民眾用發票換取抽獎券，把三寶禮盒帶回家，也用發票響應公益。

大社蜜棗、芭樂現在都正值產季，蜜棗因為有早春報喜含義，是年節禮盒的熱門選項。大社農會總幹事謝清標表示，蜜棗去年遇寒流，生長幅度受影響，但氣溫回暖後，蜜棗已回復皮薄、脆甜、多汁的最佳狀態，產量也比去年豐。

立委邱議瑩說，每年春節前就會想到大社三寶意象推廣活動，「大社三寶」品牌經過10多年打拼，現在已是全國知名，民眾吃到香甜、多汁蜜棗就會想到高雄大社；今天會場除了優質農特產品，區公所也規畫社團表演、趣味遊戲、文創與小吃攤位，民眾來到現場可以玩得盡興、吃得開心。

高雄市政府民政局副局長陳進德說明，市府積極將高雄優質農產外銷全球，本月初更首度將近年農試所與農民共同研發的蜜棗新品種「雪麗」，行銷韓國，甜中帶酸味道受韓國人歡迎。

陳進德說，大社三寶除了蜜棗，牛奶產量在高雄也是名列前茅，牛奶品質濃醇香，是國內各大品牌廠商積極收購的產品；大社芭樂口感清脆、爽口，品質不輸燕巢。

除了向消費者大力推薦品質受各大評鑑肯定的「大社三寶」，大社區公所也加碼推出「雙寶禮盒」抽獎活動，憑112年1至2月不限地區、消費累計達2000元以上未兌獎發票，即可換取抽獎券1張，共計3000張，2月5日前至大社區公所中山堂兌換。

大社區長李柏雄說，2月6日將以電腦抽出1000名獲獎民眾，贈送內含芭樂、蜜棗，價值約台幣500元的「雙寶禮盒」，募集的發票則會捐給公益團體，邀請民眾參與活動，為農民創造收益、促進地方消費，以及協助有需要的弱勢團體。

大社區公所加碼推出「雙寶禮盒」抽獎活動，憑112年1至2月不限地區、消費累計達2000元以上未兌獎發票，即可換取抽獎券1張。圖／大社區公所提供
大社區公所加碼推出「雙寶禮盒」抽獎活動，憑112年1至2月不限地區、消費累計達2000元以上未兌獎發票，即可換取抽獎券1張。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」現場除了展示大社三寶，也安排充滿年節氣息的手創攤位。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」現場除了展示大社三寶，也安排充滿年節氣息的手創攤位。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」現場展售許多優質農特產品。圖／大社區公所提供
「大社三寶意象推廣活動」現場展售許多優質農特產品。圖／大社區公所提供
大社蜜棗、芭樂現在都正值產季，蜜棗因為有早春報喜含義，是年節禮盒的熱門選項。圖／大社區公所提供
大社蜜棗、芭樂現在都正值產季，蜜棗因為有早春報喜含義，是年節禮盒的熱門選項。圖／大社區公所提供

農民 高雄市

延伸閱讀

行人地獄、蔣萬安身為準三寶爸也搖頭 網曝不執法下場

中獎率100%！韓國早餐「Isaac」送紅包 吃吐司賺千元

泫雅現身Christian Louboutin韓國快閃店 刺青曬個性

天災蜜棗減產四分之一！甜度高果實大 還在果樹上已完售

相關新聞

「大社三寶」10年揚名 蜜棗首銷韓國是過年禮首選

蜜棗、芭樂、牛奶是知名大社三寶，適逢年節，「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開，現場除了展售大社三寶，也安排充...

全國最大里人行道缺經費補丁應急 居民譏：另類街頭藝術

高雄市福山里重愛路人行道鋪磚老舊破損，地方反映多年，市府去年底先改善18塊磚，里長葉德龍苦笑說「是補丁概念嗎？」里民揶揄...

高雄過好年2023走春夯舊城 今年高雄燈會在左營蓮潭

高市府經發局、大高雄市觀光商圈總會高雄市舊城商圈發展協會，今天在蓮池潭意象廣場舉辦「高雄過好年2023走春夯舊城」活動。...

屏縣客庄最具挑戰性的竹田共融遊戲場 搭火車來玩正夯

獲選十大客庄小鎮、國際慢城認證的竹田鄉，再添新亮點，竹田鄉共融公園今正式啟用，設屏東首座滑步車體驗場，高8公尺大型迷宮遊...

高雄市除夕初四加強垃圾清運 初一到初三停止收運垃圾

民眾常在歲末除舊布新大掃除，高雄市環保局表示，14日起至20日「環境清潔周」期間，全力加強清運年終掃除產生的廢棄物及資源...

人安屏東站歲末寒冬 募集寒士祝福尾牙年禮

就要過年，人安基金會屏東站關懷寒士，今在平安站發放寒士尾牙祝福年禮，感謝屏東芙蓉獅子會帶領會員一同共襄盛舉，屏東站長何湘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。