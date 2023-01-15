「大社三寶」10年揚名 蜜棗首銷南韓是過年禮首選

蜜棗、芭樂、牛奶是知名大社三寶，適逢年節，「大社三寶意象推廣活動」今天在大社區大覺寺展開，現場除了展售大社三寶，也安排充滿年節氣息的手創攤位，還邀請太鼓表演炒熱氣氛，大社區長李柏雄鼓勵民眾用發票換取抽獎券，把三寶禮盒帶回家，也用發票響應公益。

大社蜜棗、芭樂現在都正值產季，蜜棗因為有早春報喜含義，是年節禮盒的熱門選項。大社農會總幹事謝清標表示，蜜棗去年遇寒流，生長幅度受影響，但氣溫回暖後，蜜棗已回復皮薄、脆甜、多汁的最佳狀態，產量也比去年豐。

立委邱議瑩說，每年春節前就會想到大社三寶意象推廣活動，「大社三寶」品牌經過10多年打拼，現在已是全國知名，民眾吃到香甜、多汁蜜棗就會想到高雄大社；今天會場除了優質農特產品，區公所也規畫社團表演、趣味遊戲、文創與小吃攤位，民眾來到現場可以玩得盡興、吃得開心。

高雄市政府民政局副局長陳進德說明，市府積極將高雄優質農產外銷全球，本月初更首度將近年農試所與農民共同研發的蜜棗新品種「雪麗」，行銷韓國，甜中帶酸味道受韓國人歡迎。

陳進德說，大社三寶除了蜜棗，牛奶產量在高雄也是名列前茅，牛奶品質濃醇香，是國內各大品牌廠商積極收購的產品；大社芭樂口感清脆、爽口，品質不輸燕巢。

除了向消費者大力推薦品質受各大評鑑肯定的「大社三寶」，大社區公所也加碼推出「雙寶禮盒」抽獎活動，憑112年1至2月不限地區、消費累計達2000元以上未兌獎發票，即可換取抽獎券1張，共計3000張，2月5日前至大社區公所中山堂兌換。